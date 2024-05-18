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查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

近日臉書創始人查克柏格的華裔妻子Priscilla Chan為其慶祝40歲生日，原樣複製了查克柏格生命重要階段曾經居住過的場景。Microsoft前執行長蓋茲現身其中。查克柏格在自己的社媒帳號上公布了這些場景的照片，並感謝妻子。

這些原樣複製的場景包括查克柏格小時候學習編程的臥室、他發布臉書的哈佛大學寢室、創業初期居住的只有一張放在地板上的單人床墊的公寓房間、他和同事為了和同業競爭沒日沒夜工作的辦公室，以及大學時代當作食堂的披薩店等。

這些場景還原度超高。例如編程小屋裡的電腦也是當時的骨董，並且還顯示為當時Microsoft的視窗系統圖標。蓋茲出現在查克柏格哈佛大學寢室的場景中。場景中除去電腦其他家具都等比縮小，因而蓋茲落座在迷你的紅色沙發上顯得十分巨大，一旁的查克柏格看上去笑得很開心。

Priscilla Chan在自己的社媒帳號透露，丈夫通常不讓她大操大辦自己的生日。但是這次40歲生日親友都來參加所以搞得比較盛大。大家都盡情吐槽了查克柏格，彷彿說也說不完。

Priscilla Chan還回憶，自己和查克柏格共度他21歲生日，說自己最喜歡丈夫的一點就是他真的相信人，能看到所有人身上的潛力。她說：「我不知道接下來還有怎樣的精彩歷險，但我已經準備好了。」

查克柏格身著有「carthago delenda est」拉丁文字樣的黑色恤衫引...
查克柏格身著有「carthago delenda est」拉丁文字樣的黑色恤衫引起爭議。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

令人意外的是，查克柏格在一些場景身著有「carthago delenda est」拉丁文字樣的黑色恤衫，卻被眾多突尼斯網友吐槽。這是一句拉丁語名言，意思是「迦太基必須毀滅」。起源是羅馬和迦太基之間的第三次布匿戰爭之前羅馬政治家老加圖在羅馬元老院進行的辯論發言。據說，老加圖所有推動戰爭的演講中都以這個短語作為結束語。

今天在突尼斯依然有迦太基這座城市。很多突尼斯網友甚至要求突尼斯總統就此發聲。

熟悉臉書文化的一些網友表示，「迦太基必須毀滅」這句話，是當年查克伯格面對Google的強力競爭時常用來激勵士氣的一句話。

但一些突尼斯人卻認為這表明查克柏格是一個自以為是的猶太復國主義者，而臉書正是人類歷史上最危險的發明。更有人認為這句話是在影射加薩的毀滅。

查克柏格 臉書 哈佛大學

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