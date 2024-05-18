與富豪班尼奧夫共進午餐只要150萬元 與巴菲特共餐最高紀錄1900萬

Salesforce執行長班尼奧夫今年起接替巴菲特舉辦慈善午餐拍賣會。（電視新聞截圖）

Salesforce執行長班尼奧夫（Marc Benioff）或許坐擁舊金山 最大建築，但作為共進午餐的夥伴，他的吸引力遠不如另一位知名億萬富豪。

舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，從傳奇投資人巴菲特 （Warren Buffett）手中接下棒子，班尼奧夫今年起成為年度活動「慈善午餐力量拍賣會」（Power of One Charity Lunch Auction）的最大獎項。這項活動將為舊金山田德隆區格萊德紀念教會（Glide Memorial Church）的非營利慈善組織格萊德基金會（Glide Foundation）籌款。

班尼奧夫初登場的得標價為20萬元，得標者獲得與這位科技大亨共進午餐的權利。雖然這個價格聽起來十分昂貴，但與2022年（巴菲特參與的最後一年）有人願意付破紀錄天價1900萬元與巴菲特共進午餐相比，遜色許多。不過，這位得標者後來慷慨地加碼130萬至150萬元。

被譽為「奧馬哈先知」（Oracle of Omaha）的巴菲特，上一次的午餐得標價低於150萬元是在2013年，只有100萬元，標準報表示，出價的下滑可能與當時經濟不景氣有關。

在2013年之前，巴菲特午餐得標價低於班尼奧夫的得標價是在2007年，為65萬零100元。當時的美國總統是小布希 ，油價每加侖不到3元，Netflix還在用DVD寄影片給用戶，巴菲特只有76歲。

「午餐力量」計畫於2000年啟動，是巴菲特已故妻子蘇西（Susie Buffett）的點子。蘇西是舊金山長期居民，也是格萊德教會的志工。格萊德教會稱，「解決社會最急迫的問題」，包括貧困、住房短缺、遊民，是他們的使命。20多年來，這項籌款活動已經為格萊德教會籌募到約5300萬元資金。