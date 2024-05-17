丁右立表彰4亞太裔年度女性 張艷珍獲獎

加州眾議員丁右立（中）為四名獲得年度女性稱號的獲獎者頒獎。右二為張豔珍。(記者王子涵／攝影)

加州眾議員丁右立（Phil Ting）16日在Argonne小學，為四名獲得年度女性稱號的獲獎者頒獎，表彰其為社區做出有意義的貢獻，為未獲得充分服務的族群開闢通往更美好未來的道路。

四位獲獎者分別是華裔 張艷珍（Rose Chung）、德利市菲律賓裔市長馬納洛（Juslyn Manalo）、日落區居民Susan Pfeifer，以及Fillmore區的泰裔Monthanus Ratanapakdee。

丁右立辦公室華裔代表伍玉珍（Jade Wu）告訴本報，議員通常每年可以提名一位獲獎者。於丁右立服務州府三屆12年，今年即將屆滿離任，特此表彰四位傑出的女性社區領袖。

張艷珍是APA亞裔 家援服務處董事會主席、花園角停車場副主席以及鄭氏家族協會前主席，曾擔任市府的立法助理。在本月的舊金山亞太裔傳統月頒獎典禮中，榮獲社區精神領袖獎。

張艷珍在1981年摘下全美華埠 小姐的桂冠，曾在代表華埠市議員佩斯金（Aaron Peskin）的辦公室工作服務社區。她還是「全球亞裔小姐選美大賽」的創辦人，40多年來堅持為女性賦權事業而努力。張艷珍體現了「女性提升女性」的精神，為社會帶來有意義的改變。

德利市長大的馬納洛自2016年起擔任該市的市議員，現任市長。作為該市首位菲律賓裔女市長，她關注Seton醫院、可負擔住房和公共安全等議題。

Susan Pfeifer是廣告、娛樂專業人士，熱衷於為新公民進行投票登記。過去10年，她一直是Covered California的認證註冊顧問，為人們提供醫保方面的幫助。

Monthanus Ratanapakdee是亞裔權利和平等的積極倡導者。2021年，她父親Vicha Ratanapakdee遇襲去世，事件進一步推動了「停止亞裔仇視」運動的發展。現在，她是Justice for Vicha Ratanapakdee Foundation的創始人兼執行長，同時也是東南亞發展中心的董事。