Cruise自駕計程車輾過婦人 花數百萬和解

通用汽車公司的自駕車部門，已與去年在舊金山被其自駕計程車撞倒並拖行的行人達成數百萬美元的和解協議。（電視新聞截圖）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）轉載彭博社（Bloomberg）周三（15日）報導，通用汽車公司（General Motors Co.）的自動駕駛汽車部門，已與去年在舊金山被其一輛自駕計程車（robotaxi）撞倒並拖行的行人達成數百萬元的和解協議。

一位熟悉情況的人士告訴彭博社，和解的具體金額尚未公布，但據信在800萬至1200萬元之間。

去年10月2日，當Cruise自駕汽車試圖靠邊停車時，一名婦人被壓在底盤下，而這輛自駕車 仍在繼續行駛。Cruise公司後來表示，車輛的軟體錯誤地描述了自駕計程車最初撞到這名婦女的位置，導致它做出了錯誤的決定。

加州 車輛管理局（California’s Department of Motor Vehicles）暫停了這家通用汽車旗下公司在該市的自駕計程車執照，因為該公司涉嫌隱瞞車禍錄像並向調查人員撒謊。該公司隨後停止了所有自駕業務。

通用汽車和 Cruise 的代表沒有回答有關和解的問題，該行人的姓名和狀況尚未公布。

Cruise 發言人佛哈尼（ Navideh Forghani ）在一封電子郵件中說：「所有 Cruise 員工的心都繼續與這名行人同在，我們希望她能繼續康復」。

據目擊者、調查人員和自動駕駛計程車公司稱，這名行人在事發當天晚上9時30分左右橫穿市場街（Market Street）和第五街（Fifth Street）時被兩輛車撞倒，先是一輛普通車輛將她拋向一輛自駕計程車，自駕計程車隨後將她輾過，在她痛苦的尖叫聲中停在了她的身上。