Cruise自駕計程車輾過婦人 花數百萬和解
據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）轉載彭博社（Bloomberg）周三（15日）報導，通用汽車公司（General Motors Co.）的自動駕駛汽車部門，已與去年在舊金山被其一輛自駕計程車（robotaxi）撞倒並拖行的行人達成數百萬元的和解協議。
一位熟悉情況的人士告訴彭博社，和解的具體金額尚未公布，但據信在800萬至1200萬元之間。
去年10月2日，當Cruise自駕汽車試圖靠邊停車時，一名婦人被壓在底盤下，而這輛自駕車仍在繼續行駛。Cruise公司後來表示，車輛的軟體錯誤地描述了自駕計程車最初撞到這名婦女的位置，導致它做出了錯誤的決定。
加州車輛管理局（California’s Department of Motor Vehicles）暫停了這家通用汽車旗下公司在該市的自駕計程車執照，因為該公司涉嫌隱瞞車禍錄像並向調查人員撒謊。該公司隨後停止了所有自駕業務。
通用汽車和 Cruise 的代表沒有回答有關和解的問題，該行人的姓名和狀況尚未公布。
Cruise 發言人佛哈尼（ Navideh Forghani ）在一封電子郵件中說：「所有 Cruise 員工的心都繼續與這名行人同在，我們希望她能繼續康復」。
據目擊者、調查人員和自動駕駛計程車公司稱，這名行人在事發當天晚上9時30分左右橫穿市場街（Market Street）和第五街（Fifth Street）時被兩輛車撞倒，先是一輛普通車輛將她拋向一輛自駕計程車，自駕計程車隨後將她輾過，在她痛苦的尖叫聲中停在了她的身上。
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