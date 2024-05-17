金山年砸6.7億改善 遊民「不減反增」達8328人

舊金山街頭的遊民，許多因為不願戒毒拒進收容所。 (灣區ABC電視截圖)

為了紓解遊民 滿街的問題，舊金山 市政府上個會計年度砸下6億7600萬元。兩年一度的全市遊民清點報告16日出爐，發現遊民不減反增，讓政客「花錢消災」的美夢破碎。企圖在11月競選連任的布里德市長，仕途上又多了一個大障礙。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，這次的兩年一度清點是在今年1月的某一晚全面在舊金山各區同時進行的，如今報告出爐，遊民比兩年前的7754人更多，達到8328人，也就是不減反增了7%。市政府自己先前所作的估計，認為遊民減少了1%，因此這份報告等於是在市府臉上打了一個大巴掌。

「全家皆遊民」(homelessness families)的數目是437，比起2022年清點時增長了94%之多，這個殘酷的現實情況令人心驚，許多年幼的孩子竟然沒有遮風擋雨的屋頂庇護。

上一次清點的時候，發現從2019年到2022年，遊民的數目減少了3.5%，似乎有不錯的成果。如今花下更多的錢，卻完全沒有可供慰藉的結果。批評者指出，市府官員以為撒錢就可以解決問題，但那是太天真的想法，如果不解決根本原因，丟再多的錢也解決不了問題。他們指出，遊民問題的根本原因是：缺乏廉價住房、偷渡客 家庭大增、芬太尼毒品危機。

報告發表以後，市長布里德以書面聲明指出，市府工作人員每天都在努力設法安置遊民，希望讓遊民過比較舒適的生活，也讓社區的觀瞻與居民的生活品質提升。上周布里德的競選團隊向市民表彰布里德任內的成果，他們說4月份舊金山的遊民數目，創下五年來的新低。

專家指出，布里德的競選團隊只看到市府把遊民安置進收容所的數目，沒有去看新加入遊民陣營的人。根據市府的遊民與支援住房局(Department of Homelessness and Supportive Housing)的意見，每當市府安置好一名遊民，同時又有三人變成遊民。

31歲的楊格(Ryan Young)犯有芬太尼毒癮，過去兩年來他在80號公路橋下搭帳棚，有時到母親家短暫借住。他表示，因為收容所不准用毒品，所以他不願意去住。但是經過兩年的折磨，他可能會接受戒毒治療，好能住進收容所中。

市府遊民部門總監麥克斯巴登(Shireen McSpadden)在報告發表後，發布聲明指出，在遊民應對系統(homelessness response system)上繼續投資至關緊要，不能因為遊民不減反增而氣餒。