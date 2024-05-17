金山騎行愛好者夜騎活動 悼念逝去車友
1997年以來，舊金山共有40名騎行的人因發生交通事故而逝去。為紀念熱愛騎行的精神，超100名騎行愛好者日昨晚舉行夜騎活動，以悼念逝者。
眾人15日紀念在七年前逝去的年輕人克拉克（Gashaw Clark）。其母親製作了兒子最喜愛的零食來到默哀活動。克拉克在米慎灣大街的一處交叉口與一輛汽車相撞，逝去時才25歲。
參與默哀活動的騎者從米慎區出發，停靠五次，最終到達市政廳。組織者在那裡布置了一輛塗有白色油漆的自行車和鮮花，以表達向逝者的追思。
這項活動已經連續舉辦了四年，以提醒人們注意禮讓行人和騎者，注意交通安全。
16日早上，由舊金山自行車聯盟（San Francisco Bicycle Coalition）舉辦的騎行活動Bike To Wherever Day，吸引了包括市議長佩斯金（Aaron Peskin）、第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）的參與，鼓勵人們騎上單車，不預設目的地在城市內暢遊。
一行人從金門公園出發，途徑Embarcadero、日落區、最終到達市政廳，體驗騎行的快樂。
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