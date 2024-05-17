涉暴力重罪嫌犯 屋崙警將追捕

屋崙警局隊長穆尼茲（右）與屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（左）一起，聯合東灣台山同鄉會華埠社安隊巡邏。（記者劉先進／攝影）

屋崙 警局隊長穆尼茲（Robert Muniz）對本報說，雖然警局執行嚴格的追捕嫌犯政策，但並不代表不能圍堵追截。涉及持槍搶劫、凶殺等的暴力重罪，警方會權衡行動中給社區造成的風險，決定是否追捕。

東灣台山同鄉會華埠 社安隊本周聯合警局巡邏。餅屋東主王先生說，希望在華埠安裝更多攝像頭，監控不法分子行蹤。他詢問，如果發生罪案，屋崙警局能否快速設置路障並追捕嫌犯。屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）疑惑，為何看到某些監控視頻中，有嫌犯作案後，警方沒有積極追捕、將其緝拿歸案？

穆尼茲表示，屋崙警局確實有嚴格的追捕嫌犯的政策，但並不意味警方不能開車追捕。涉及暴力重罪，如持槍劫車、持槍搶劫、槍擊 或謀殺的情況，警方在權衡公共安全、警方行動會有何種影響，才可能啟動追捕。例如，警方得知某輛車是持槍搶劫來的，可以有權利要求停車。如果對方不停，試圖逃跑，當值警官須通過無線電請求隊長允許，以便追趕攔截嫌犯車輛。

穆尼茲說，如果警方得知一輛車是被偷的，但沒有其他任何訊息，可以試圖攔下車輛，比如懷疑其交通違規。但如果車輛開走，根據警局政策，不能追捕這種被偷車輛。另一種情況是，有人走在路上用手機打電話，嫌犯搶走，忽然跳上車逃之夭夭。因為沒有涉及暴力重罪或槍枝犯罪，也沒有毆打受害者。依據政策，警方難以追捕。某些類似案件發生在白天午飯時間，位於華埠等鬧市區，人員繁多，警方出於公共安全考慮，不會啟動追捕。

穆尼茲表示，27年前工作時，警方幾乎可以追捕包括偷竊車輛等所有類型的犯罪嫌疑人。但警方從追捕行動、致命事故中學習到，很多情況下，類似財產犯罪不值得讓警方和社區冒風險。總之，警方在權衡所有風險。當試圖攔停車輛時，警方會考慮追捕的可能，但盡可能的有直升機在空中鳥瞰，掌握全局，發現嫌犯行蹤，幫忙追趕。目前的有的警局在試點實時無人機，可以快速部署，總有一天，屋崙也可能有類似設備。改變屋崙的追捕政策，需要經過副警長、警長、員警委員會、聯邦監督員等的層層審批。