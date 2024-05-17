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包粽、立蛋… 慶端午 僑界數百人體驗台灣文化

記者江碩涵╱聖荷西報導
學員親子體驗包粽、立蛋、吹賽龍舟、童玩等樂趣。(主辦單位提供)
學員親子體驗包粽、立蛋、吹賽龍舟、童玩等樂趣。(主辦單位提供)

金山灣區僑教中心聯合台灣華語文學習中心(TCML)北加州台灣會館5日下午舉行「台灣端午節慶美食與文化導覽」，因應端午時節，介紹包粽、立蛋、香包、龍舟、艾草、傳統美食等傳統習俗，讓TCML學員體驗台灣端午節樂趣，吸引TCML學員、北加州台灣會館附設台灣學校學生、家長及主流社區人士近400人參與。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑、北加州台灣會館理事長葉俊雄、顧問黃美星、台灣學校校長吳建賢、TCML校長李梅英、北加州中文學校聯合會暨TCML愛飛揚中文學校校長單聖玲、TCML天樂語文學校校長葉陳秋涼出席。

莊雅淑表示，學習華語人數逐年增加。僑委自2021年起積極開拓國際華語教學市場，已成立84所TCML，北加州現於舊金山、中半島、東灣及南灣等地計8所TCML，以優良師資提供具台灣特色華語文教學，已成為主流社區學習華語文優先選擇，並藉由文化體驗課程，致力於推展台灣文化。

今年僑教中心聯合四所TCML辦理台灣文化導覽及文化推廣活動，繼4月「台灣清明與寒食節文化」一起體驗親手做潤餅樂趣，最近的活動就是「台灣端午美食與文化」，未來還有7月「台灣傳統美食與童玩文化導覽、8月「台灣中秋節慶美食與文化導覽」等兩場活動。

李梅英帶領學員Amy以中、英文向TCML學員介紹臺灣端午節風俗習慣，讓與會學員初步認識端午文化意涵，活動中安排台灣學校兒童合唱團演唱台灣歌謠、California Univ-Silicon Valley師生表演氣功，隨後帶領學員體驗立蛋，吸取天地陽氣，獲得一年好運以及手作艾草香包，具驅邪、防疫功能，吹賽龍舟，具迎神、送疫功能，和包粽子，活動結合台灣美食及趣味童玩，同時為下一期華語文學習中心招生宣傳。

學員對台灣傳統文化感到好奇，扶老攜幼全家一起來體驗，透過老師講解也更認識背後意涵，學員與配偶、媽媽及小孩也興奮的自己動手包粽子，場面熱烈。

活動中安排台灣學校兒童合唱團演唱台灣歌謠。(主辦單位提供)
活動中安排台灣學校兒童合唱團演唱台灣歌謠。(主辦單位提供)

端午節 加州 北加

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