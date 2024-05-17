北加台大校友會活動接力 5/25台灣日、5/26醫療講座

北加州台大校友會近來活動連連，校友們相當團結。（台大校友會提供）

北加州 台大校友會近來活動連連，5月4日通過新一任的會長為杜麗芳、理事長劉麗美，以及新一屆的理事。5月25日台灣日，北加 州台大校友會將組隊參加，26日則有醫療講座，由台大醫科校友沈仁達替大家講解各種醫療知識。

北加州台大校友會前會長暨理事長劉麗美表示，近來校友會舉行多場活動，尤其是4月3日的震災募款最後金額將近3.7萬元，顯示校友們關心台灣，對於災情立即表現出來的慈悲心意。目前已於5月1日將捐款全額匯給台灣中央捐款單位行政院衛福部0403花蓮震災援助專案帳戶，援助台灣災情。

台大校友會最近一場活動除了5月25日台灣日，北加州台大校友會將組隊參加外，5月26日也有一場醫療講座，是與醫師沈仁達面對面談各種醫療疑問，內容包括美國各種不同的醫療系統及醫療保險、如何買到好的醫療保險及找到好的醫師，以及各類醫療問題答客問。

沈仁達1970年畢業於台大醫科，是舊金山 加大生理學博士，接受舊金山加大本院婦產科及USC 婦癌專科訓練，曾任教紐約哥倫比亞教學醫院，為舊金山加州太平洋醫學中心婦癌科前主任，現任舊金山加大婦產科及生殖科學臨床教授。

沈仁達從2023年11月開始接受校友會邀請，主持Line 線上醫療諮詢平台，其中談過糖尿病、脊柱與高血壓、心血管、腦血管等主題，校友們互動分享非常熱絡，這是第一次實體講座，目前逾百人報名。

時間：5月26日下午2時至4時

地點：庫比蒂諾昆蘭社區中心（Cupertino Quinlan Community Center，10185 N Stelling Rd, Cupertino）

報名連結https://forms.gle/FgsofHP47dLod13P8