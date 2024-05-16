全國75城 舊金山連2年被為評清潔能源最佳

舊金山市中心的環保標誌。（記者李怡/攝影）

在美國能源效率經濟委員會(ACEEE)的2024年城市清潔能源記分中，舊金山 被評為能源效率和溫室氣體排放減少全國最佳城市。在超過75個全國大城市，舊金山連續第二年獲得此殊榮。

由於最近採用的氣候和交通計劃以及更新的分區規範鼓勵住宅區更加緊湊的開發，舊金山在2024年的記分卡上名列前茅，並且在公平指標方面排名最高。

舊金山市長布里德表示，很榮幸再次被評為ACEEE城市清潔能源記分卡中最優城市，這項成功很大程度上體現在舊金山對清潔公共電力的長期投資以及我們迄今為止最強有力的氣候行動計畫的制定。我們正在努力推進我們的氣候努力，以有意義和有影響力的方式提高所有居民的生活水平。

這張記分卡評估了全國人口最多的大都會區的關鍵永續性指標。在2024年排名中，ACEEE更加關注促進種族和社會公平的能源政策，並納入了建築、交通、能源和地方政府運營等其他類別。這些分數是根據從城市、公用事業、社區組織和眾多公開來源收集的數據。

舊金山環境局局長TyroneJue表示，ACEEE的榮譽證明了我們城市在追求卓越環境的過程中團結一致、堅定不移地致力於創新、包容和靈感。

舊金山是僅有的四個在記分卡上獲得超過一半權益分數的城市之一。例如，該市新推出的氣候公平中心體現了該市在電氣化方面採取的公平方法。透過該中心，舊金山為低收入 居民提供建設脫碳的一站式服務，將他們與回扣、激勵措施、技術專長和經驗豐富的承包商聯繫起來，使整個過程盡可能低成本且平易近人。

此外，過去幾年該市在氣候和能源領域在多個領域的成功也為舊金山的高分做出了貢獻。舊金山不依賴化石燃料，而是透過Hetch Hetchy Power和Clean Power SF為數千名居民和企業提供清潔、負擔得起且可靠的電力，其中約98%不含溫室氣體。

舊金山的公共交通系統主要依賴100%無溫室氣體的電力，其作為交通第一、生態第一城市的地位也有助於確保舊金山在記分卡上的領先地位。範內斯快速公車系統(BRT)、即將推出的Geary BRT以及該市新自行車道對電動自行車的關注，為該市的總數增添了關鍵點。

舊金山在私營部門也同樣具有競爭力。2023年，該市37%的新車登記是零排放車輛。舊金山將對電動車 不斷增長的需求與鼓勵安裝充電站的新政策結合起來，作為推動電動車持續採用的機制。