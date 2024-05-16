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台灣駕照 猶他州可免路考換照 只須通過筆試、視力測驗

記者江碩涵／舊金山報導
台灣交通部與猶他州公共安全廳長Jess Anderson於該州議會大廈簽署「台猶駕照互惠備忘錄」。（經文處提供）
台灣交通部與猶他州公共安全廳長Jess Anderson於該州議會大廈簽署「台猶駕照互惠備忘錄」。（經文處提供）

舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪15日代表台灣交通部與猶他州公共安全廳長Jess Anderson於該州議會大廈簽署「台灣交通部與猶他州公共安全廳駕照互惠備忘錄」（簡稱台猶駕照互惠備忘錄），並由猶他州支持推動台猶駕照互惠案之州參議長Stuart Adams、眾議長Mike Schultz、猶他友台連線主席Jerry Stevenson、共同主席Candice Pierucci、Walter Brooks及我僑社代表等各界領袖共同見證及觀禮。

台灣是猶他州於2023年3月通過「外國駕照互惠法」後第1個與該州洽簽駕照互惠協議的外國政府。出席簽約儀式的雙方領袖都肯定這項協定可進一步強化台灣與猶他州長達43年姊妹州友好關係，並有助促進未來台灣與猶他州雙邊經貿、投資、教育、文化、宗教、觀光等各項合作交流，持續增進台美夥伴關係。

賴銘琪簽約儀式上代表我國外交部及交通部誠摯感謝猶他州議會友台領袖等協助推動，以及猶他州公共安全廳等之通力合作與努力，終於促成本案。

駐舊金山辦事處表示，「台猶駕照互惠備忘錄」自簽署日起生效，我國人年滿18歲，合法居留於猶他州，並持有交通部公路局核發的小型車有效駕照者，於備妥相關文件，並通過該州駕照筆試、視力測驗後，即可免路考向猶他州公共安全廳駕照處申請換發該州非商用小型車駕照。

駐舊金山辦事處指出，目前猶他州是全美第37個與我國推動及簽署駕照互惠協議的州政府。這項互惠措施將可提供臺猶雙方企業派駐人員、留學生、華語交流人士、宗教交流人士，以及各界人士旅外工作、求學及生活等便利，有助持續深化台灣與美國地方政府及民間各項合作友誼。

另「台猶駕照互惠備忘錄」簽約儀式結束後，全體貴賓及60名州議會友臺連線議員參加慶祝酒會，並共同慶賀台灣新任總統賴清德及副總統蕭美琴即將於520宣誓就職，讚揚台灣民主發展成就，肯定台灣對於印太繁榮與穩定的貢獻。

駕照 猶他州 舊金山

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