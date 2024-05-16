我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

金山州大、柏克萊加大挺巴抗議行動 和平落幕

編譯組、記者楊逸辰／綜合報導
柏克萊加大抗議行動和平落幕，先前在校園內的抗議營地帳篷，已解散清除。(圖截取自電視畫面)
柏克萊加大抗議行動和平落幕，先前在校園內的抗議營地帳篷，已解散清除。(圖截取自電視畫面)

柏克萊加大抗議營地已安靜地落幕，與加州及全國各地抗議者、執法人員與反抗議者仍持續發生衝突的情況，形成鮮明對比。反映出灣區校園平和地處理示威活動。

和許多大學相同，柏克萊加大學生與教職員在過去幾個月以來，一直抗議以色列對哈瑪斯10月7日軍事襲擊，以及過去75年對巴勒斯坦人的待遇。4月22日，校園內抗議營區已擴大到超過150個帳篷，並提出一系列要求。

抗議者要求校方不支持加薩戰爭，並呼籲立即永久停火，撤資所有支持以色列軍事行動的金融資產，結束與以色列大學的學術夥伴關係，並且要求加大對巴勒斯坦學生的支持，包括建立巴勒斯坦研究計畫。

「聖荷西水星報」報導，根據柏克萊加大校長克里斯特(Chancellor Carol T. Christ)發給抗議營地公開信，示威者同意解散營地，以換取校方兩點承諾。

校方同意柏克萊加大基金會審查有關武器製造、大規模監禁與監控行業的投資進程，若基金會表示支持撤資，校方將於6月30日之前成立並召集撤資工作小組。若不支持撤資，則將於7月14日前成立一個由學生與教職員組成工作小組，以制定針對特定產業或特定公司的撤資建議，並提交給基金會主席。

克里斯特表示支持加薩立即永久停火，認為加薩地區發生不尋常的死亡與破壞，並否認對以色列的批評、是反猶太主義的說法。

克里斯特在寫給學術委員會信中表示，能和平結束這場抗議，感到非常欣慰。學校總是做好準備、與來自任何社群的任何學生會面，了解他們希望提出行動請求與想法，也支持他們的需求、意見與價值觀。

舊金山州立大學在示威人士與校方管理者達成協議之後，也開始解散抗議營地。舊金山州大在首次建立抗議營區的15天後，與校長馬奧尼(Lynn Mahoney)達成協議，學生組織取得大學撤資武器製造商的承諾，並針對侵犯人權的投資、進行審查並撤資。

不過，於此同時，聖荷西州大與舊金山大學抗議者被告知於14日前、須清除抗議營地，但15日營地仍在，與校方管理人員談判的同時，繼續抗議露營。聖荷西州大發言人麥克唐納(Michelle Smith McDonald)表示，校方目前沒有計畫拆除剩餘約20個帳篷，也未對學生採取紀律處分，但不排除其可能性。

柏克萊加大 以色列 加薩

上一則

輝達砸3.2億 買下聖市總部大樓

延伸閱讀

「芙莉歐莎」首映轟動坎城 鼓掌8分鐘

「芙莉歐莎」首映轟動坎城 鼓掌8分鐘
掌摑事件落幕？威爾史密斯傳與克里斯和解

掌摑事件落幕？威爾史密斯傳與克里斯和解
威爾史密斯「掌摑事件」後拚復出 傳與克里斯洛克已私下和解

威爾史密斯「掌摑事件」後拚復出 傳與克里斯洛克已私下和解
強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光
聖荷西東區聯合高中學區 老師集會籲提高薪資

聖荷西東區聯合高中學區 老師集會籲提高薪資

熱門新聞

西雅圖肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。（陳先生提供）

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

2024-05-11 02:52
國會眾議員前議長裴洛西5月第一周在股市獲利約701萬元，平均每天賺100萬元。（翻攝自X平台）

國會山股神裴洛西玩轉科技股 五月第一周入帳700萬元

2024-05-09 19:59
山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

2024-05-07 21:06
位於舊金山半島北端，加州科學院內的莫里森行星館 (谷歌地圖)

G4強烈太陽風暴抵達地球 北加州可能看得到紅極光

2024-05-10 19:50
頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)

灣區頂級麵包店 取消小費 調高售價

2024-05-07 02:16
西雅圖極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大。（陳逞其提供）

太陽風暴抵地球 灣區多處現極光 自家門前可拍到 社群瘋傳照片

2024-05-12 02:20

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛