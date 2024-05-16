金山州大、柏克萊加大挺巴抗議行動 和平落幕

柏克萊加大抗議行動和平落幕，先前在校園內的抗議營地帳篷，已解散清除。(圖截取自電視畫面)

柏克萊加大 抗議營地已安靜地落幕，與加州及全國各地抗議者、執法人員與反抗議者仍持續發生衝突的情況，形成鮮明對比。反映出灣區校園平和地處理示威活動。

和許多大學相同，柏克萊加大學生與教職員在過去幾個月以來，一直抗議以色列 對哈瑪斯10月7日軍事襲擊，以及過去75年對巴勒斯坦人的待遇。4月22日，校園內抗議營區已擴大到超過150個帳篷，並提出一系列要求。

抗議者要求校方不支持加薩 戰爭，並呼籲立即永久停火，撤資所有支持以色列軍事行動的金融資產，結束與以色列大學的學術夥伴關係，並且要求加大對巴勒斯坦學生的支持，包括建立巴勒斯坦研究計畫。

「聖荷西水星報」報導，根據柏克萊加大校長克里斯特(Chancellor Carol T. Christ)發給抗議營地公開信，示威者同意解散營地，以換取校方兩點承諾。

校方同意柏克萊加大基金會審查有關武器製造、大規模監禁與監控行業的投資進程，若基金會表示支持撤資，校方將於6月30日之前成立並召集撤資工作小組。若不支持撤資，則將於7月14日前成立一個由學生與教職員組成工作小組，以制定針對特定產業或特定公司的撤資建議，並提交給基金會主席。

克里斯特表示支持加薩立即永久停火，認為加薩地區發生不尋常的死亡與破壞，並否認對以色列的批評、是反猶太主義的說法。

克里斯特在寫給學術委員會信中表示，能和平結束這場抗議，感到非常欣慰。學校總是做好準備、與來自任何社群的任何學生會面，了解他們希望提出行動請求與想法，也支持他們的需求、意見與價值觀。

舊金山州立大學在示威人士與校方管理者達成協議之後，也開始解散抗議營地。舊金山州大在首次建立抗議營區的15天後，與校長馬奧尼(Lynn Mahoney)達成協議，學生組織取得大學撤資武器製造商的承諾，並針對侵犯人權的投資、進行審查並撤資。

不過，於此同時，聖荷西州大與舊金山大學抗議者被告知於14日前、須清除抗議營地，但15日營地仍在，與校方管理人員談判的同時，繼續抗議露營。聖荷西州大發言人麥克唐納(Michelle Smith McDonald)表示，校方目前沒有計畫拆除剩餘約20個帳篷，也未對學生採取紀律處分，但不排除其可能性。