拜登灣區募款行 24小時進帳3000萬

美國總統拜登上周訪問灣區募款，收穫豐碩。（NBC Bay Area Youtube截圖）

拜登 總統上周四晚降落南灣Moffet聯邦機場後，周五先後參加兩場矽谷 精英雲集的募款晚會，一場在風險投資家柯斯拉（Vinod Khosla)位於波特拉谷的家中，另一場由雅虎前執行長梅爾（Marissa Mayer)在巴洛阿圖主辦。據統計，短短24小時的行程，拜登在灣區募款約3000萬。

其中舊金山貢獻了大約2300萬，屋崙和聖荷西都會區各貢獻了300多萬。柯斯拉辦公室所在地蒙洛公園貢獻了106萬，柯斯拉居住的只有4200人口的小鎮波特拉谷貢獻了140萬。拜登最大的金主不僅自己慷慨解囊，還帶來他們的朋友。

據政治獻金追蹤網站Open Secrets統計，2020年拜登第一次對陣川普 的時候，眾多矽谷大佬都為拜登的競選活動和外部團隊捐贈了至少10萬美元。其中包括LinkedIn創始人霍夫曼（Reid Hoffman)，他去年在自己洛斯阿圖的家中為拜登主辦募款活動；Tesla前董事會成員衛斯理（Steve Westly)也曾經在自己阿賽頓家中為拜登籌款；以及風險投資家多爾（John Doerr)等。

拜登和民主黨人在灣區的盟友非常多。他支持以清潔能源應對氣候變化，而這正是眾多矽谷新創公司的商業模式。他倡導的「晶片和科學法案（CHIPS and Science Act)」從聯邦資金中撥款520億給美國的晶片製造商。

與此同時，據「華盛頓郵報」報導，川普上個月密會石油行業大佬並提出做一個交易：為川普的競選活動募款10億，作為交換川普會廢除拜登支持電動車，太陽能和風電的清潔能源計畫。

到目前為止，Open Secrets公布的數據顯示：拜登的連任競選團隊已經募得1億2900萬元，並且花掉了900萬；川普的競選團隊已經募得9600萬元，並且花掉了6300萬。此外，兩位候選人都各有數個政治行動委員會和獨立委員會募集和花費了數百萬美元來助選。

個人捐贈的話，初選和大選加起來不能超過6600元。如果以城市來計算的話，舊金山的現金捐贈達到250萬元，甚至超過洛杉磯。但捐贈給「拜登勝利基金」這個聯合募款委員會的話，金額可以最高到達25萬元。這個委員會所募得的款項會被民主黨全國委員會和州一級的民主黨機構按照「聯邦選舉委員會」劃定的金額上限瓜分。