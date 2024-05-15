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阿縣議會：罷免地檢長公投敲定11月5日

記者劉先進 ／屋崙報導
支持罷免的市民，在現場舉牌。（記者劉先進╱攝影）
支持罷免的市民，在現場舉牌。（記者劉先進╱攝影）

阿拉米達縣議會14日投票決定， 罷免地檢長官善貞（Pamela Price）的選舉時間定在11月5日，與總統大選同日辦理。

由於議程進行緩慢，罷免發起人、屋崙華埠商會基金會主席陳錫澎，格裡沙姆（Brenda Grisham）在縣議會會議前，呼籲縣議員當天決定罷免選舉時間，若罷免選舉越早進行越好。

罷免方以犯罪數據飆升、官善貞改革政策縱容犯罪為理由，認為應該罷免。繼2023年犯罪飆升後，屋崙今年前四個月城市的犯罪率，相比去年同期下降33%，包括兇殺、襲擊、強姦和入室盜竊在內的各類犯罪率均大幅降低。對此質疑，格裡沙姆表示，並非依賴犯罪數據發動罷免，而是依賴受害者的遭遇和第一手資料，「我所在地區的犯罪率上升50%。」

縣議會原定14日下午3時投票，一直推遲到4時30分。會議中，支持官善貞和希望罷免她的兩方人馬，均趕到現場，舉著標語助威。有60多人透過現場或視頻發言。

阿縣選民登記處登記官杜普伊斯（Tim Dupuis）表示，罷免選舉要招聘350到400個員工，預計要1300到1700個工作人員，在各地投票中心工作。如果罷免選舉合併到11月大選，阿縣有聯邦和加州資源會使用，可以分攤成本。每個選民的成本是4到6元。如果在11月前舉行特別選舉，沒有相應的加州和聯邦資源，阿縣需要列印選民資訊指南，還要算上郵寄選票成本，每個選民的成本增加到約為21元，考慮到印刷94萬張選票，其成本是1500到2000萬。

議員卡森（Keith Carson）說，幾乎加州的所有經濟學家，無論是保守派還是自由派，都預測開始出現關於預算的趨勢。目前的州政府赤字可能達到680億，正在平衡這一預算缺口，考慮到縣政府、市政府，是州府的附屬機構，有一些縣的項目會被削減，也要要考慮這一影響。阿縣下一個財年有6800萬財政赤字，另外，阿縣醫院系統（Alameda Health System）有1億元的財政赤字。提前舉行特別選舉的成本是2000萬，「我們必須確保縣議員對這一點非常敏感。希望能找到平衡預算的方法。」

卡森認為，公共安全是一個系統工程，犯罪飆升，並非某一部分來承擔結果。他支持11月合併大選。

縣議員麥利（Nate Miley）說，考慮到阿縣的財政赤字是600到800萬，甚至更多，謹慎的做法是節省2000萬特別選舉費用，將罷免選舉合併到11月大選。縣議員馬奎斯（Elisa Márquez）說，考慮到地檢長是一般選舉選出來的，她支持到11月大選舉行罷免選舉。

阿縣議員在討論罷免選舉事宜。（記者劉先進╱攝影）
阿縣議員在討論罷免選舉事宜。（記者劉先進╱攝影）
反對罷免的市民，在縣議會現場舉牌示意。（記者劉先進／攝影）
反對罷免的市民，在縣議會現場舉牌示意。（記者劉先進／攝影）

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