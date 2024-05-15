租金漲不停…在金山172年珠寶店 Shreve & Co.關閉市中心店

在舊金山經營172年的珠寶店Shreve & Co.關閉了位於舊金山市中心的店鋪。（取自Shreve & Co.官網）

舊金山 市中心一處經營172年的珠寶店在本周一宣布關門歇業，合夥人謝夫曼（Lane Shiffman）感謝顧客「讓我們成為您生命中最珍貴時刻的一部分」。

Shreve & Co.被認為是舊金山歷史最悠久的本地商業之一，它於1852年在舊金山Montgomery街開業，1906年因地震 和火災而搬遷至Post街200號，並在此經營109年。在關閉位於聯合廣場的店面後，Shreve & Co.還計畫合併位於巴洛奧圖的兩家分店。

謝夫曼發表聲明稱，在翻開激動人心的新篇章時，我們想回顧一下在舊金山與你們共同走過的歷程。自1852年以來，Shreve & Co.一直是這個充滿活力的社區中值得驕傲的一員。

2015年，因紐約知名奢侈珠寶品牌Harry Winston出價競得其店面，Shreve & Co.被迫搬遷。當時，Shreve & Co.的搬遷被認為是當地家族企業被全國性奢侈品牌擠出聯合廣場商圈的一個典型。

「在舊金山你唯一可以指望的事就是不斷上漲的租金 。」謝夫曼曾表示，「最重要的是，Shreve & Co.是一家非常健康的高級珠寶商，基本上沒有債務。當我們過渡到新的空間後，會比以前更好。」

雖然Shreve & Co.被迫搬出Post街200號，但並沒有搬去很遠，它們在同一條街的150號租下1.18萬平方呎的空間。

十年後的今天，聯合廣場的商鋪已經銳減，包括NorthFace、Zara、H&M、Uniplo和Gap等連鎖品牌相繼退出，但近期捲土重來的跡象也越來越明顯。選擇在這個時間段離開很突然，幾個月前該公司還在積極為留在聯合廣場而進行談判。

謝夫曼表示，雖然離開的商家仍在增多，但聯合廣場的勢頭正在發生變化，越來越多的品牌希望利用較低的租金入駐。她表示，勞力士、百達翡麗和百年靈等奢侈鐘錶公司正在對Post街的三個空間進行裝修，還有幾家高級女裝品牌正在搬入。

「這是一個不斷演化的市場空間，不是所有人都離開了市中心，新的租戶正在不斷湧入。舊金山迎來很多新的旅遊團，全國性的大品牌都在認真考察這個市場。」謝夫曼說。