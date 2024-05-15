我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

租金漲不停…在金山172年珠寶店 Shreve & Co.關閉市中心店

記者王子涵／舊金山報導
在舊金山經營172年的珠寶店Shreve & Co.關閉了位於舊金山市中心的店鋪。（取自Shreve & Co.官網）
在舊金山經營172年的珠寶店Shreve & Co.關閉了位於舊金山市中心的店鋪。（取自Shreve & Co.官網）

舊金山市中心一處經營172年的珠寶店在本周一宣布關門歇業，合夥人謝夫曼（Lane Shiffman）感謝顧客「讓我們成為您生命中最珍貴時刻的一部分」。

Shreve & Co.被認為是舊金山歷史最悠久的本地商業之一，它於1852年在舊金山Montgomery街開業，1906年因地震和火災而搬遷至Post街200號，並在此經營109年。在關閉位於聯合廣場的店面後，Shreve & Co.還計畫合併位於巴洛奧圖的兩家分店。

謝夫曼發表聲明稱，在翻開激動人心的新篇章時，我們想回顧一下在舊金山與你們共同走過的歷程。自1852年以來，Shreve & Co.一直是這個充滿活力的社區中值得驕傲的一員。

2015年，因紐約知名奢侈珠寶品牌Harry Winston出價競得其店面，Shreve & Co.被迫搬遷。當時，Shreve & Co.的搬遷被認為是當地家族企業被全國性奢侈品牌擠出聯合廣場商圈的一個典型。

「在舊金山你唯一可以指望的事就是不斷上漲的租金。」謝夫曼曾表示，「最重要的是，Shreve & Co.是一家非常健康的高級珠寶商，基本上沒有債務。當我們過渡到新的空間後，會比以前更好。」

雖然Shreve & Co.被迫搬出Post街200號，但並沒有搬去很遠，它們在同一條街的150號租下1.18萬平方呎的空間。

十年後的今天，聯合廣場的商鋪已經銳減，包括NorthFace、Zara、H&M、Uniplo和Gap等連鎖品牌相繼退出，但近期捲土重來的跡象也越來越明顯。選擇在這個時間段離開很突然，幾個月前該公司還在積極為留在聯合廣場而進行談判。

謝夫曼表示，雖然離開的商家仍在增多，但聯合廣場的勢頭正在發生變化，越來越多的品牌希望利用較低的租金入駐。她表示，勞力士、百達翡麗和百年靈等奢侈鐘錶公司正在對Post街的三個空間進行裝修，還有幾家高級女裝品牌正在搬入。

「這是一個不斷演化的市場空間，不是所有人都離開了市中心，新的租戶正在不斷湧入。舊金山迎來很多新的旅遊團，全國性的大品牌都在認真考察這個市場。」謝夫曼說。

舊金山 租金 地震

上一則

金山人語／通膨才是亞裔關切的核心　

下一則

加州Q1房市回落 更多人負擔得起

延伸閱讀

長榮航空贊助巨人隊Hello Kitty Day 總經理開球

長榮航空贊助巨人隊Hello Kitty Day 總經理開球
北港媽祖出巡抵舊金山 旅客：受保佑飛行特順

北港媽祖出巡抵舊金山 旅客：受保佑飛行特順
華裔續挺同族裔候選人？11月選舉揭曉

華裔續挺同族裔候選人？11月選舉揭曉
「厄運循環」未成真 學者：金山景氣5年後重回疫前

「厄運循環」未成真 學者：金山景氣5年後重回疫前
市議員潘正義 憂AI假資訊將影響選舉

市議員潘正義 憂AI假資訊將影響選舉

熱門新聞

山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

2024-05-07 21:06
西雅圖肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。（陳先生提供）

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

2024-05-11 02:52
頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)

灣區頂級麵包店 取消小費 調高售價

2024-05-07 02:16
國會眾議員前議長裴洛西5月第一周在股市獲利約701萬元，平均每天賺100萬元。（翻攝自X平台）

國會山股神裴洛西玩轉科技股 五月第一周入帳700萬元

2024-05-09 19:59
位於舊金山半島北端，加州科學院內的莫里森行星館 (谷歌地圖)

G4強烈太陽風暴抵達地球 北加州可能看得到紅極光

2024-05-10 19:50
西雅圖極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大。（陳逞其提供）

太陽風暴抵地球 灣區多處現極光 自家門前可拍到 社群瘋傳照片

2024-05-12 02:20

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用