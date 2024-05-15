谷歌開發者大會 挺巴人士場外抗議 與會者改由另一入口進場

灣景園區外的抗議者要求Google「不要邪惡：放棄Nimbus項目。」（記者徐蓓蓓/攝影）

數百名巴勒斯坦 支持者14日上午在矽谷山景城「Google 年度開發者大會」入口處舉行抗議活動，反對Google與以色列軍方的合作項目Nimbus。數以千計的開發者大會與會者因此改為由另一入口進場，大會最終得以按時舉行。

抗議者手持「Google停止給種族滅絕輸油」、「Google雲滴著血」等標語。（受訪者提供）

包括「科技不支持種族滅絕聯盟」和其他一些來自灣區的組織手持「Google停止給種族滅絕輸油」、「Google雲滴著血」等標語在Google灣景園區外的十字路口抗議集會，並在組織者帶領下，伴隨著鼓點高喊「Nimbus不停下來我們就不停下來。」Nimbus是Google和Amazon公司聯合向以色列政府提供人工智慧和雲計算服務的價值12億美元的合作項目。

此次Google開發者大會旨在宣布產品以AI 為中心的重要升級。但抗議者說他們有「真實的故事」要分享。抗議者說：「你不會在會上聽到的是此時此刻，我在你面前，而以色列正在用Google的科技施行歷史上第一次AI助力的種族滅絕。」

抗議者中有不少是Google公司現任和前任員工。他們反對將AI科技用於以哈戰爭，認為會導致悲劇未來在其他地方被複製。他們表示：「Google不僅為以軍提供了擴大反人類罪行的基礎設施，這些在巴勒斯坦被測試和訓練的工具還會被輸出到世界其他地方的軍隊來施行同樣的暴力。」

因指出人工智慧存在的偏見和潛在風險2020年被Google解僱的Google人工智慧道德小組前聯合組長葛布魯博士（Dr. Timnit Gebru)表示，現在在Google任職的科技員工以及我們這些被Google開除的人，沒有同意過受僱開發支持AI戰爭的科技，更不要說是種族滅絕了。

在抗議活動的同時，還有數十名抗議組織成員針對Google員工散發傳單，試圖說服他們反對Google公司的軍隊合同。

就在上月，Google公司在紐約辦公室和桑尼韋爾園區發生支持巴勒斯坦的抗議活動後開除了50名員工。