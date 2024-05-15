我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

加州新規 個人平均醫療開支年增不得逾3%

編譯林思牧╱綜合報導
醫療開支限制法規的功臣: 州眾議員伍德 (Jim Wood)。 (照片來源: 伍德議員官網)
醫療開支限制法規的功臣: 州眾議員伍德 (Jim Wood)。 (照片來源: 伍德議員官網)

美國醫療系統之昂貴是有目共睹的，加州更是各州中的領先者之一。加州一所新的政府機關日前通過新法規，要把「個人平均醫療開支」(per capita health care spending)限制在每年增長不超過3%，但這項新規定要到2029年才生效。

CalMatters報導，這所新機關名叫「可負擔健保辦公室」(Office of Health Care Affordability)。紐森州長與州議會指派了七名委員，日前的投票中，以六票贊成、一票反對通過了新規則。從2015年到2020年，加州的個人平均醫療開支每年都增長5%以上，這種無法控制的情況讓人擔憂民眾是否負擔得起看醫生、做健檢、住院和進行手術。

加州衛福廳長(Health and Human Secretary)嘉利醫師(Dr. Mark Ghaly)是委員會的主席，他表示州政府有義務壓抑健保價格，讓民眾可以負擔得起。醫院、醫生和醫療保險公司當然是反對這種限制，並指出過去幾年高漲的通膨和勞工薪資，把增長幅度限制在3%以下是不切實際的。

為了爭取醫療健保業者的支持，通過的版本是把生效日期延後許多年，好讓業者有時間設法因應。嘉利主席表示，他有信心醫療健保業的業者有辦法達成這個目標。

對州民而言，這項新規是怎樣發生作用呢？有保險的消費者，荷包受影響的醫療開支稱為「跑出荷包的成本」(out-of-pocket costs)，這主要有三部分：保險費(premiums)、抵減額(deductibles)和共付額(copays)。新法規要求明年起業者把成本的增長幅度限制在3.5%，到2029年的時候不可超過3%。

民主黨州眾議員伍德(Jim Wood)是這項新規的主要功臣，在他的倡導下州議會在2022年通過議案，成立可負擔健保辦公室。

健保 加州 醫療保險

上一則

谷歌開發者大會 挺巴人士場外抗議 與會者改由另一入口進場

下一則

雨雪豐沛 加州地下水蘊藏量 近4年首增

延伸閱讀

州長紐森削減住房撥款 南加州政府協會反對

州長紐森削減住房撥款 南加州政府協會反對
節流 州府1萬職缺不補員

節流 州府1萬職缺不補員
紐森修正預算 納稅人最大贏家

紐森修正預算 納稅人最大贏家
紐森喊話 產險費率調漲擬加速批准

紐森喊話 產險費率調漲擬加速批准
三大稅短收 加州實際赤字達580億

三大稅短收 加州實際赤字達580億

熱門新聞

山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

2024-05-07 21:06
西雅圖肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。（陳先生提供）

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

2024-05-11 02:52
頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)

灣區頂級麵包店 取消小費 調高售價

2024-05-07 02:16
國會眾議員前議長裴洛西5月第一周在股市獲利約701萬元，平均每天賺100萬元。（翻攝自X平台）

國會山股神裴洛西玩轉科技股 五月第一周入帳700萬元

2024-05-09 19:59
位於舊金山半島北端，加州科學院內的莫里森行星館 (谷歌地圖)

G4強烈太陽風暴抵達地球 北加州可能看得到紅極光

2024-05-10 19:50
西雅圖極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大。（陳逞其提供）

太陽風暴抵地球 灣區多處現極光 自家門前可拍到 社群瘋傳照片

2024-05-12 02:20

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用