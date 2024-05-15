加州新規 個人平均醫療開支年增不得逾3%

醫療開支限制法規的功臣: 州眾議員伍德 (Jim Wood)。 (照片來源: 伍德議員官網)

美國醫療系統之昂貴是有目共睹的，加州 更是各州中的領先者之一。加州一所新的政府機關日前通過新法規，要把「個人平均醫療開支」(per capita health care spending)限制在每年增長不超過3%，但這項新規定要到2029年才生效。

CalMatters報導，這所新機關名叫「可負擔健保 辦公室」(Office of Health Care Affordability)。紐森州長與州議會指派了七名委員，日前的投票中，以六票贊成、一票反對通過了新規則。從2015年到2020年，加州的個人平均醫療開支每年都增長5%以上，這種無法控制的情況讓人擔憂民眾是否負擔得起看醫生、做健檢、住院和進行手術。

加州衛福廳長(Health and Human Secretary)嘉利醫師(Dr. Mark Ghaly)是委員會的主席，他表示州政府有義務壓抑健保價格，讓民眾可以負擔得起。醫院、醫生和醫療保險 公司當然是反對這種限制，並指出過去幾年高漲的通膨和勞工薪資，把增長幅度限制在3%以下是不切實際的。

為了爭取醫療健保業者的支持，通過的版本是把生效日期延後許多年，好讓業者有時間設法因應。嘉利主席表示，他有信心醫療健保業的業者有辦法達成這個目標。

對州民而言，這項新規是怎樣發生作用呢？有保險的消費者，荷包受影響的醫療開支稱為「跑出荷包的成本」(out-of-pocket costs)，這主要有三部分：保險費(premiums)、抵減額(deductibles)和共付額(copays)。新法規要求明年起業者把成本的增長幅度限制在3.5%，到2029年的時候不可超過3%。

民主黨州眾議員伍德(Jim Wood)是這項新規的主要功臣，在他的倡導下州議會在2022年通過議案，成立可負擔健保辦公室。