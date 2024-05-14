華裔張斯洋 LPGA創辦者盃奪冠

張斯洋周日在美國女子職業高球巡迴賽創辦者盃奪冠。（取自臉書）

美聯社（Associated Press）報導，從張斯洋（Rose Zhang）去年贏得兩屆美國大學生體育協會（NCAA）冠軍，並在隨後一周加入LPGA首次參加職業賽就奪冠開始，人們就對她寄予厚望。

這位20歲選手在周日（12日）再次交出好成績，在最後五個洞中打了四個博蒂（birdie），贏得了創建者盃（Cognizant Founders Cup）。同時終結了柯達（Nelly Korda）的LPGA巡迴賽五連勝紀錄。

「我很高興來到這裡，我沒有期望一定要贏，因為我意識到這一切都只是噪音。」張斯洋說，「我不知道，這很瘋狂，我只需要自己努力，盡力讓自己處於這樣的位置。」

「但無論這周發生了什麼，我都會非常滿意，這再次點燃了我對比賽的熱情，」她在母親節 獲勝後補充道。

她的開局其實很滑稽。這位史丹福大學 （Stanford University）學生在第一洞以笨拙的姿勢擊球，差點摔倒。這一桿可能打到任何地方，結果球竟擊中了旗桿，她保住了標準桿。

張斯洋說：「我當時就想，哇，今天可能會是幸運的一天，也許我能有所作為。」

在這場紀念13位巡迴賽創始成員的比賽中，張斯洋的情況在後半場變得更好了。她在上蒙特克萊爾鄉村俱樂部（Upper Montclair Country Club）的最後5洞打了4個博蒂，全天打出低於標準桿6桿的66桿，總計以264桿領先薩格斯多姆（Madelene Sagstrom）兩桿奪冠。

柯達在連續五場贏得冠軍之後，本場比賽最後兩天陷入掙扎，終場以低於標準桿7桿的成績並列位於第七位。

25歲的科達沒有遺憾。她希望有人能加入她和名人堂成員羅培茲（Nancy Lopez）、索倫斯坦（Annika Sorenstam）的行列，贏得五連勝，甚至更多。

澳洲 新秀魯菲爾斯（Gabriela Ruffels）以低於標準桿9桿的成績獲得第三名，這是她的最好成績。她打出 71 杆。台灣選手錢佩芸（Peiyun Chien）、中國選手尹若寧（Ruoning Yin）和林希妤（Xiyu Lin）以低於8桿的成績並列第四。