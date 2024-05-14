「厄運循環」未成真 學者：金山景氣5年後重回疫前

每個月第一個星期四的 First Thursdays Art Walk 藝術徒步之旅，預期會給市中心帶來數千位民眾。 (市府官網)

一年前此時，有人給舊金山 貼上「厄運循環」(doom loop)的標籤，認為就此永無翻身之地。一年後的今天，那個晦暗的預言並沒有成真，反而出現了一些翻轉的跡象。史丹福一名經濟學教授預測，五年後景氣會恢復到疫情 之前的水平。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，去年此時許多人擔心遠距上班的趨勢會讓金山的商業房地產崩盤，市府稅收大減會導致市民外遷，所以出現了厄運循環的預言。今天景氣的恢復雖然緩慢，而且估計到2027年市府赤字會達到13.6億元，但舊金山並沒有變成鬼鎮。

目前的情況仍然令人擔憂，市中心有些商業建築物的房貸已被放棄，包括最大的購物中心和最大的旅館，最近出售的辦公大樓，大約只剩疫情之前的一半價值。2023年3月到2024年3月之間，有1萬3000個資訊科技職位被裁，幸好金山的失業率還是只有3.7%。

旅遊業復甦緩慢，估計還要兩三年才會恢復到疫情前的水平。大眾運輸系統BART和Muni，財務狀況極為拮据。市府首席經濟師伊根(Ted Egan)指出，目前的情況跟一年前其實大致一樣，科技業與建築業的不景氣仍然嚴峻，但是風險資金(venture capital)還是很豐沛。

但去年此時沒有的，是目前人工智慧AI 的火熱，而金山是AI發展的震央，這對未來科技業的恢復有重大的帶領作用。去年OpenAI在米慎灣租賃了很多辦公空間，公司還在繼續物色其他辦公室地點。

另外，2022年7月到2023年7月年，金山人口未減反增，雖然只增加了0.1%，但比起灣區許多縣市人口減少的情況，已經相當不錯。本月份已有兩個在市中心舉行的大派對吸引了許多人，一個是First Thursdays Art Walk，一個是Bhangra and Beats，數千民眾在市區狂歡、進餐、購物。近期內將舉辦的活動還有十多場。

史丹佛大學經濟學教授布魯姆(Nicholas Bloom)的專攻之一是遠距工作(remote work)，他預測五年後金山的景氣會恢復到疫情前的水平。