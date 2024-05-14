華裔續挺同族裔候選人？11月選舉揭曉

紀事報認為，華裔選民具有能力在今年11月選舉中決定由誰擔任市長和市議員。陳小焱（右二）是舊金山第11選區市議員候選人。（本報檔案照）

舊金山華裔 選民長期以來不遺餘力支持華裔候選人擔任公職，但這個情況正在發生變化。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，受到疫情期間反亞裔 仇恨、街頭犯罪惡化、學校關閉的影響，傾向進步派（progressive）的華裔政治人物近年來在選舉中並不一定能像過去一樣，獲得華裔選民的大力支持。

剛被選為本地民主黨委員會主席的舊金山副地檢長湯曉慧（Nancy Tung）說：「華裔社區已不再受絕對的身分認同政治侷限，對於誰能真正代表他們的意見和價值觀，華裔選民的想法變得比以前成熟。」

湯曉慧的說法將在11月的選舉中受到檢驗。舊金山11月將有6項市議員選舉，目前已有五名華裔候選人參選。

第三選區市議員候選人黎慧心（Sharon Lai）是前舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）董事，這位來自香港、能說粵語的候選人面對著另外五人的挑戰，其中包括會說流利粵語的賈米爾（Moe Jamil）和略通粵語的索特（Danny Sauter）。黎慧心被認為較傾向進步派，索特則得到舊金山溫和派（moderate）人士的支持。

第11選區有兩名華裔候選人參選，一位是具有進步派背景的工會組織者陳小焱（Chyanne Chen），一位是托兒中心創辦人賴天宸（Michael Lai），他在3月初選中獲選為舊金山民主黨中央委員會（DCCC）成員。這兩位候選人正與其他五名候選人爭奪這一選區的席位。

目前市議會中唯一的現任華裔議員是第一選區的陳詩敏（Connie Chan），由於當地列治文區居民對犯罪率上升感到不滿，她面對大力倡導公共安全的對手，連任選戰打得十分艱苦。

紀事報指出，在22%人口為華裔的舊金山，亞裔政治人物要出頭並不容易。朱嘉文（Carmen Chu）於2007年首次當選市議員，是當時議會中唯一的亞裔議員。

七年後，亞裔議員增加到五位，其中四位是華裔。政治顧問何大衛（David Ho，音譯）稱，這是亞裔政治力量的「黃金時代」（golden era），當時除了這些市議員，市長李孟賢（Ed Lee）也是華裔，另外還有代表舊金山的加州華裔眾議員丁右立（Phil Ting）。

2009年到2014年擔任舊金山市議員、2014年到2021年擔任加州眾議員的現任市府律師邱信福（David Chiu）說：「我們那時並沒有意識到，那個年代有多特別。」他表示，他曾嘗試鼓勵更多華裔和亞裔新人競選公職，但大部分人都興趣缺缺。

紀事報認為，溫和派亞裔選民今年有能力決定誰是舊金山下一任市長和市議員。紀事報指出，陳詩敏代表的列治文區亞裔居民表示，候選人是不是亞裔並不重要。當地越裔社區領袖黎麗茲（Liz Le，音譯）表示，她不認同陳詩敏對犯罪問題採取軟弱的態度。