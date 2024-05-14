加州科爾谷這家小餐館不收服務費 屹立32年

法式餐館Zazie不靠小費或附加費支撐，32年來一直生意興隆。（取自臉書）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Zazie是科爾谷（Cole Valley）一家有32年歷史的小餐館，以周末早午餐排隊時間長而聞名，與這家餐館的任何一位食客交談，你都會發現他們普遍感到如釋重負，因為您在菜單上看到的價格就是您結帳時支付的價格；沒有手續費，沒有小費，只有一個簡單的數字。

然而，灣區 的餐飲業卻還要在食物價格上加增管理費用、能源成本、員工的醫療保健和其他花哨的費用，再加上小費。

在過去的幾年裡，本地餐館一直在與食客們就這一想法進行冷戰，衝突最激烈的還是服務費。

現在，這一衝突終於有了結果。從7月1日起，加州將禁止收取餐廳服務費，這要歸功於支持透明度的立法。但灣區許多餐館老闆敲響了警鐘，認為此舉將導致獨立餐館的滅頂之災。

代表舊金山企業的「金門餐廳協會」（Golden Gate Restaurant Association）的一位代表對紀事報說：「取消餐館使用服務費的權利（即使菜單上明確清晰地列出了服務費），將對這個仍在苦苦掙扎的行業生存，產生非常不利的影響。食客不會少付錢，相反，他們會看到菜單價格大幅上漲，我們相信這將進一步導致他們減少外出就餐。不僅餐館將陷入困境，員工也將失去工作時間和工作崗位。」

與其為繼續激怒食客而鬥爭，餐廳可以嘗試Zazie的方式，Zazie可以說是後小費時代的典範，非常成功。

Zazie的模式在菜單上方有詳細說明，受到了粉絲們的追捧，這不僅是因為它在認知方面的好處。員工享有醫療和牙科保險、公司匹配的401k和帶薪休假。除小時工資外，員工還能分享利潤： 服務員可獲得個人銷售額的12%，後廚員工則可分享餐廳整體銷售額的12%。這些福利 的成本都包含在菜單中，與同類餐廳相比並不算高。

在Zazie吃一個漢堡加薯條：26元；在Zuni Cafe吃一個漢堡（不加薯條）：22 元，外加20%的服務費（4.40 元）和5%的員工福利費（1.10 元），共計27.50元。

有了利潤分享的好處，Zazie的服務員每小時能拿到40到70元；稅後，全職洗碗工每月能拿到4500到5000元。大多數員工都住在舊金山，大多數人已經在Zazie工作了至少10年。

如果在最昂貴的城市裡的一家小餐館都能做到這一點，其他餐館也應該做得到。