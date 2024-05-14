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制止乘客打架 長榮將表揚3空姐

編譯組／綜合報導
長榮航空空服員因在飛往舊金山航班上制止乘客打架，將獲公司表揚。(圖取自長榮航空臉書)
長榮航空空服員因在飛往舊金山航班上制止乘客打架，將獲公司表揚。(圖取自長榮航空臉書)

長榮航空(EVA Air)三名空服員日前因成功地化解班機上兩名乘客之間的肢體衝突，將獲得公司表揚。

根據長榮航空提供給「美國有線電視新聞網」(CNN)聲明表示，乘客打架事件是從一名乘客咳嗽開始，坐在他旁邊的男子試圖換到另一個座位，但並未成功換位，因為該座位已屬於另一名男性乘客。兩名乘客即針對座位問題發生爭執，爭吵演變成肢體衝突。

長榮航空指出，當時有三名女空服員介入處理此一情況。

事件發生在長榮航班BR08班機、5月8日自台北飛往舊金山，飛行時間為12小時。打架事件在飛行約3小時之後開始。總部位在台灣的長榮航空告訴CNN，兩名爭執的乘客都是外籍人士，但沒有具體說明他們的原國籍。

長榮表示，由於空服員迅速行動，以及部分關切事件乘客的協助，打架的兩人被分開，航班則持續按計畫飛行，並成功準時降落在舊金山。

長榮航空在給CNN的聲明表示：「公司對滋擾乘客事件始終採取零容忍政策。」

「公司隨後將提供三名機組人員適當表揚獎勵。」

根據長榮航空，機場在飛行途中聯絡舊金山警方，兩名打架乘客在班機抵達後，被帶走接受詢問。

這次並非長榮航空第一次在飛行過程中發生事件、成為頭條新聞。2019年，一名肥胖男性乘客被舉報，強迫女性空服員幫他脫衣、使用廁所並在事後清理，稱他無法自理。

事件發生後，長榮航空公開對員工表達「誠摯感謝」，並表示將進一步調查事件。

同一年，長榮改變僅雇用女性空服員政策，表示將也開始雇用男性機組人員。

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