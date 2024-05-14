市議員潘正義 憂AI假資訊將影響選舉

潘正義呼籲選民警惕AI虛假言論。（本報檔案照）

舊金山 市議員潘正義（ Dean Preston）13日在市政廳主持聽證會，討論全國範圍內人工智能不斷生成的虛假信息，對舊金山選舉影響的擔憂。 會議由規則委員會安排，探討該市在選舉過程中對人工智慧 的監管和監督。 希望舊金山在利用人工智慧的優勢，和維護選舉的完整性之間取得平衡。

潘正義強調「限制人工智慧不斷產生的虛假資訊」這一問題的緊迫性，他說︰「隨著技術的發展，與之相關的風險也在不斷增加。我們必須確保我們的選舉過程保持透明、公平和不受操縱。 」

潘正義補充，最近發生的AI虛假資訊事件，例如拜登總統的一段篡改視頻，凸顯了對嚴格監管和警惕監督的必要性。 雖然人工智慧提供了巨大的積極變化潛力，但也帶來了挑戰。 讓聽證會議，成為知情對話和協作解決方案的重要窗口。 我將帶頭應對這項技術與民主公正交融的迫切問題。

據了解，舊金山的11個市議員中，現有五個已經離開X平台。潘正義是市議會中唯一的民主社會者(democratic socialist)，經常成為網絡政策爭辯中的眾矢之的。 去年10月馬斯克 親自發文攻擊他，聲稱因為潘正義的政策所造成的危害，他應該去坐牢，潘正義隨即退出X。

聽證會發言民眾Dan Zhang表示，市民中進步派居少數，多數人還是中庸派，但過往網絡平台上激進的虛假言論，中庸派被壓抑，現在X上明顯的是中庸派勢力大增，而因為X的影響力，今年11月的舊金山選舉中，X平台可能會是某位候選人是否選任的決定性因素。

潘正義表示，自從馬斯克在X平台上發表應當「監禁」自己的言論後，關於他的錯誤和反猶太言論已經達到無法容忍的程度。 「我的遭遇就是個真實的例子，X平台不是一個能安全、有效分享看法的地方。」潘正義表示，自從馬斯克接管X平台後，網絡環境已經被海量的虛假信息所淹沒。

潘正義並不是唯一一位退出X平台的市議員，前市議長、第十區市議員華頌善（Shamann Walton）自馬斯克收購前推特平台後便宣布退出，此外市議員陳詩敏（Connie Chan）、梅義加（Myrna Melgar）、盧凱莉（Hillary Ronen）都停用了在X平台的帳號。