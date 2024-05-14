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米爾布瑞發動罷免2市議員 華人參與

記者劉先進 ／米爾布瑞報導
米爾布瑞選民，對兩位市議員卡哈蘭和古德曼發起罷免。（記者劉先進／攝影）
米爾布瑞選民，對兩位市議員卡哈蘭和古德曼發起罷免。（記者劉先進／攝影）

亞裔人口近半數的中半島城市米爾布瑞（Millbrae）選民，對兩位市議員卡哈蘭（Angelina Cahalan）和古德曼（Maurice Goodman）發起罷免，特別選舉時間定在6月23日至7月23日。6月23日起，選民陸續收到郵寄選票，7月23日是投票截止日。

罷免發起人之一的華裔任嘉華（Albert Yan）表示，發起罷免原因是，兩個市議員無視社區的關切和願望，未能保護米爾布瑞財政的可持續性，忽視了作為民選市政官員的信託責任，與縣行政長官的合作缺乏透明度，違背了選民的最佳利益，破壞了社區的基本信任。此次罷免收集到的簽名，超過罷免所需人數的150%。罷免是2297個居民的願望。

任嘉華表示，市內多數亞裔是說粵語或國語的華裔。華裔是罷免的參與者之一，和其他族裔一起合作發動罷免。主要原因之一，就是市民反對La Quinta酒店改造成遊民住房，但市議員和民意背道而馳。為了阻止酒店改造，市民去年兩次在酒店前舉行大型聚會和記者會。「市議員不僅沒有為所代表的市民發聲，還暗地和縣政府勾兌。有一個市議員在縣議會開會後，還告知他們，有方法幫忙，是顯然的濫用權力。」

根據罷免方的資料，若La Quinta酒店成功改造成遊民項目，市府將每年失去77萬2000元的過夜稅費等收入。該遊民住房項目，每間房的費用為55萬。

任嘉華說，除了對市府財政的影響，遊民項目還會造成安全隱患。一方面，附近數個街區內有小學、中學、托兒所等教育機構。根據聖荷西、紅木城、米爾比達等地的經驗，遊民項目入駐後，發生各種鬥毆、暴力案件，致電911或消防局的求助電話，直線上升。

市議員古德曼。（取自相關罷免網站）
市議員古德曼。（取自相關罷免網站）

任嘉華說，選民在6月23日就能獲得郵寄選票。希望大家在7月23日投票截止日前踴躍投票，行使自己的權利。

市議員卡哈蘭。（取自相關罷免網站）
市議員卡哈蘭。（取自相關罷免網站）

市議員古德曼表示，計畫在公民行使權利和發表意見時繼續專注於工作。「我鼓勵所有居民參與進來，成為這一進程的一部分，讓人們聽到他們的聲音。如果社區中的一小部分人想繼續這一進程，我並不歡迎，但他們可以合法地利用。」卡哈蘭在Instagram帳號的視頻中說，作為政壇新人，她帶來了獨特而不同的視角，提出的問題加深社區和市議會的對話。「我對這一轉折深感悲痛，但是，只要我有能力，我將繼續為這座城市和你們服務。」

罷免 遊民 投票

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