濱海小城艾姆瑞維爾人口增5% 奪加州亞軍

艾姆瑞維爾的新住房主要是公寓和康斗。 (谷歌地圖)

加州 保險廳公布的人口估計數字指出，阿拉米達縣的濱海小城艾姆瑞維爾(Emeryville)，是2023年全加州人口1萬以上的城市中成長第二快的，去年初到今年初人口增長了5%，市政府表示是因為住屋興建速度快、房價不貴，造成許多人願意遷入定居。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，艾姆瑞維爾在2023年初的人口是1萬2700人，到了今年初達到1萬3300人，年成長率為5%。在加州人口成長最快的城市榜上，它是灣區 唯一上榜的萬人以上城市。

但是位於灣區東南邊的中央谷(Central Valley)和聖華金谷(San Joaquin Valley)，上榜的城市卻很多。在士德頓(Stockton)南邊約十哩的拉斯洛普(Lathrop)，以5.4%的成長率高踞榜首，艾姆瑞維爾則是亞軍。

如果從2014年算起，十年間加州的人口只增加了1.4%，但艾姆瑞維爾的人口成長了21.3%。在疫情 期間許多人從加州遷走，各大城市人口都有減少，但艾姆瑞維爾的成長還算穩定，只有2021年初到2022年初稍微減少一點，隨後又恢復成長。

灣區許多城市對住屋興建採取限制的心態，但艾姆瑞維爾市政府卻出資購入土地、放寬限制，鼓勵建商多建可負擔住屋(affordable housing)，這裡2023年初約有7900棟住屋，2024年初達到8400棟，住屋成長率為6.4%，比人口成長率還高。從2014年初到2024年初，住屋成長率更是高達23.7%。

艾姆瑞維爾在2022年獲得州政府的「親住房城市獎」，並因此得到州政府的經費興建住屋、進行基礎建設工程。洛杉磯、屋崙也得到同一獎項。

得到2023年人口成長冠軍的拉斯洛普，是還不到35歲的年輕城市。過去十年中這裡的住屋多了將近一倍，比人口增長的80%還多。這裡的人口成長，一方面是本地居民的出生率高，還有灣區的可遠距工作者遷入，這裡比較廉價的住屋是吸引買家的重要因素。

艾姆瑞維爾的新住房主要是公寓和康斗，拉斯洛普則是獨立屋。2023是加州近年來第一次人口有增加，但2023年初到2024年初也只增加了0.2%。