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羅康納現身世報園遊會 簽名連署挺台灣參與WHA

記者江碩涵／密爾比達報導
羅康納(右三)簽名連署支持台灣參與世界衛生大會及相關活動。(記者江碩涵／攝影)
羅康納(右三)簽名連署支持台灣參與世界衛生大會及相關活動。(記者江碩涵／攝影)

世界日報舊金山社暌違多年，今年終於恢復實體的母親節活動，5月12日母親節當天，國會議員羅康納（Ro Khana）特別在現身支持台灣僑社活動，並簽名連署支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及相關活動。

在金山灣區僑教中心舉行「愛喲我的媽」母親節園遊會，與灣區僑胞共度一場母親節歡樂時光。現場有台灣各式美食、適合大小孩子共同參與的手作教室，以及久違的「廚藝比賽」。

羅康納在參觀「廚藝比賽」時表示，自己最愛17選區的一點就是食物非常好吃，這裡有來自世界各地的食物。自己也有幸曾經擔任過一些比賽的美食評審。六個月之前他造訪台灣，品嘗了美味的鳳梨酥。非常感謝「世界日報」舉辦這次精彩的廚藝比賽，也感謝北加州台灣同鄉聯合會在灣區推廣普及台灣文化。

羅康納並在經文處新聞組長郭卉蓁、金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑、「世界日報」總經理李銘濱、北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦等人陪同下，參觀經文處觀光教育攤位、台灣美食商家段純貞、濃之豆乳、Ameliorage生技公司等攤位。同時簽名連署支持台灣參與世界衛生大會及相關活動。

世界日報舊金山社總經理李銘濱表示，「愛喲我的媽」母親節園遊會是世界日報在灣區與僑胞共度美好時光的傳統，希望藉由實體園遊會，與灣區讀者、僑胞建立起更緊密的關係，並發揚台灣傳統美食、文化與表演，現場有來自台灣的美食國際巡迴主廚表演拿手絕活，也能讓僑胞嘗到大廚的美食好滋味，這次也非常感謝觀光署、濃豆乳、康寶食品贊助活動。

灣區 母親節 世界日報

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