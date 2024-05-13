世報「愛喲我的媽」園遊會 民眾嘗鮮一飽口福

賴銘琪和夫人雲雯蓁一行人逛世報遊園會，參觀康寶食品攤位。（記者葛歆睿 / 攝影）

5月12日母親節 當天，世界日報舊金山 社在金山灣區 僑教中心舉行「愛喲我的媽」母親節園遊會，與灣區僑胞共度一場母親節歡樂時光。現場有台灣各式美食、適合大小孩子共同參與的手作教室、名醫義診、養生太極等20多個特色攤位，各有看點。

中華民國交通部觀光署的攤位前擠滿了前來諮詢台灣旅遊、索取文宣資料的民眾。攤位不僅提供美味蔬食餐廳手冊、醫療健檢旅遊、自由行獎勵、米其林美食餐廳集錦等最新資訊，還隨機贈送台灣小禮，預熱台灣旅遊氛圍。

主打台灣優質農漁產品丶豆製品及烘焙產品的康寶食品，以批發業務為主零售業務為輔。此次在世報母親節遊園會擺攤，讓更多民眾了解到他們國宴等級的優質產品。

中華民國交通部觀光署的攤位前擠滿了前來諮詢台灣旅遊、索取文宣資料的民眾。（記者葛歆睿 / 攝影）

以全美獨一無二特濃豆漿聞名的濃豆乳攤位展現了所有的豆漿口味，包括自主研發的小黃瓜、玉米、香草等新口味，讓想要嘗鮮的民眾一飽口福。

世報母親節遊園會自早上10點開場人流就絡繹不絕。先是加州第17選區聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）在駐舊金山經文處新聞組長郭卉蓁、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、世界日報總經理李銘濱、北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦的陪同下參觀了遊園會的多個攤位。他在濃豆乳的攤位品嘗了雞蛋糕，還吃了段純貞牛肉麵的鹽酥雞，對它們的味道讚不絕口。

羅康納（右）在濃豆乳的攤位品嘗雞蛋糕。（記者葛歆睿 / 攝影）

下午駐舊金山經文處處長賴銘琪和夫人雲雯蓁、佛利蒙副市長邵陽、佛利蒙高中學區委員寇惠風、中華民國僑務委員李文雄、魏德珍等一行人來到世報遊園會，與各攤位商家和民眾交談互動。

以全美獨一無二特濃豆漿聞名的濃豆乳攤位展現了所有的豆漿口味，讓想要嘗鮮的民眾一飽口福。（記者葛歆睿 / 攝影）