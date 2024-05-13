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福爾摩沙馬戲團 呈現台灣動人故事

記者葛歆睿／密爾比達報導
福爾摩沙馬戲團在南灣僑教中心獻上當代馬戲「土地的歌」。（記者葛歆睿／攝影）
福爾摩沙馬戲團在南灣僑教中心獻上當代馬戲「土地的歌」。（記者葛歆睿／攝影）

從台灣遠道而來的福爾摩沙馬戲團Formosa Circus Art 12日下午在南灣僑教中心演出當代馬戲「土地的歌」，結合馬戲藝術和現場歌唱，帶領現場觀眾穿越時空，呈現台灣的多樣文化和動人故事。現場座無虛席，每到精彩之處更是贏得滿堂喝采。

這場90分鐘的馬戲表演由四大段落組成：「看見台灣」、「台灣巨人」、「翻轉台灣」、和「擁抱台灣」。透過傳統技藝與現代馬戲的結合，以及流行歌曲與古老樂曲的交融，以大旗、武術、倒立、大環、立方體、扯鈴、疊羅漢等精彩項目串連。從台灣誕生，到8000多年前原住民的出現，再到21世紀的今天，更展現了台灣所承載的豐富歷史與文化。那些耳熟能詳的旋律與熟悉的懷舊場景，也帶領現場台裔觀眾感懷過去的美好回憶。

表演結合傳統技藝與現代馬戲，以大旗、武術、倒立、大環、立方體、扯鈴、疊羅漢等精彩...
表演結合傳統技藝與現代馬戲，以大旗、武術、倒立、大環、立方體、扯鈴、疊羅漢等精彩項目串連。（記者葛歆睿／攝影）

福爾摩沙馬戲團於2011年成立，以台灣美麗寶島的驕傲所命名，是台灣第一個以「馬戲」登上法國亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節及國家戲劇院的團隊，由於獨特且多元的美學形式，這些年來福爾摩沙馬戲團受到廣大的海外觀眾的喜愛。今年受僑委會邀請巡迴美加西10多個城市訪演。

演員在表演大環特技時，用手腳撐住大環後翻轉移動。（記者葛歆睿／攝影）
演員在表演大環特技時，用手腳撐住大環後翻轉移動。（記者葛歆睿／攝影）

金山灣區僑教中心12日的福爾摩沙馬戲團演出，由北加州台灣同鄉聯合會主辦。駐舊金山經文處處長賴銘琪及夫人雲雯蓁、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、密爾比達市長蒙塔諾（Carmen Montano）、佛利蒙副市長邵陽、世界日報總經理李銘濱等出席並觀看了表演。

那些耳熟能詳的旋律與熟悉的懷舊場景，帶領現場台裔觀眾感懷過去的美好回憶。（記者葛...
那些耳熟能詳的旋律與熟悉的懷舊場景，帶領現場台裔觀眾感懷過去的美好回憶。（記者葛歆睿／攝影）

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