福爾摩沙馬戲團 呈現台灣動人故事

福爾摩沙馬戲團在南灣僑教中心獻上當代馬戲「土地的歌」。（記者葛歆睿／攝影）

從台灣遠道而來的福爾摩沙馬戲團Formosa Circus Art 12日下午在南灣僑教中心演出當代馬戲「土地的歌」，結合馬戲藝術和現場歌唱，帶領現場觀眾穿越時空，呈現台灣的多樣文化和動人故事。現場座無虛席，每到精彩之處更是贏得滿堂喝采。

這場90分鐘的馬戲表演由四大段落組成：「看見台灣」、「台灣巨人」、「翻轉台灣」、和「擁抱台灣」。透過傳統技藝與現代馬戲的結合，以及流行歌曲與古老樂曲的交融，以大旗、武術、倒立、大環、立方體、扯鈴、疊羅漢等精彩項目串連。從台灣誕生，到8000多年前原住民 的出現，再到21世紀的今天，更展現了台灣所承載的豐富歷史與文化。那些耳熟能詳的旋律與熟悉的懷舊場景，也帶領現場台裔觀眾感懷過去的美好回憶。

表演結合傳統技藝與現代馬戲，以大旗、武術、倒立、大環、立方體、扯鈴、疊羅漢等精彩項目串連。（記者葛歆睿／攝影）

福爾摩沙馬戲團於2011年成立，以台灣美麗寶島的驕傲所命名，是台灣第一個以「馬戲」登上法國亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節及國家戲劇院的團隊，由於獨特且多元的美學形式，這些年來福爾摩沙馬戲團受到廣大的海外觀眾的喜愛。今年受僑委會邀請巡迴美加西10多個城市訪演。

演員在表演大環特技時，用手腳撐住大環後翻轉移動。（記者葛歆睿／攝影）