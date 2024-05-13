世報慶祝母親節 暌違多年舉辦廚藝比賽 人潮絡繹不絕

比賽評審與進入廚藝比賽決賽的16名參賽選手。（記者葛歆睿／攝影）

世界日報 12日在灣區 全天舉辦慶祝母親節 活動，吸引眾多僑胞和社區民眾參與，各活動場終日人潮絡繹不絕。上午起聯合金山灣區「媽媽教室」在金山灣區華僑文教服務中心舉辦「媽～下手輕點」輕食廚藝比賽「Taste of Taiwan」總決賽暨「2024世界日報母親節園遊會」；下午，並和北加州台灣同鄉聯合會邀來福爾摩沙馬戲團完整表演「土地的歌」。加州第17區國會眾議員羅康納（Ro Khanna）也現身活動現場支持。

世界日報廚藝大賽暌違多年，今年再度舉辦引來眾多料理高手參賽。現場還有「亞洲廚神」桃園喜來登飯店主廚李佳其及助理主廚廖泰竣擔任評委，和現場烹飪教學。本次活動由康寶食品贊助。

經過激烈的初賽，共有16組選手進入昨天的決賽。選手們圍繞母親節主題，發揮巧思，用健康新鮮的食材料理出中西口味碰撞的創新菜式。簡誌均為了參賽，打電話給遠在台灣的媽媽討教烹調秘訣，他料理的「松子炒玉米」被評委稱讚有「媽媽的味道」。

黃本初（中）憑藉「霧裡看花」，榮獲本屆廚藝大賽第一名。（記者葛歆睿／攝影）

Angel吳六、七年前為愛來到美國，但一直想念媽媽家庭料理的味道。在台灣時很少吃芋頭，但來到美國反而覺得芋頭是自己和台灣的聯結。這次參賽的「台台芋頭粥」全由胚芽米、扁豆和芋頭烹製，又沒有豆腥味，深得評委讚許。

巧文惠台灣美食國際巡迴主廚李佳其（左）擔任廚藝比賽評審，現場給予參賽選手專業點評。（記者葛歆睿／攝影）

陳昕蒂母女是決賽選手中唯一的母女檔。15歲的昕蒂說媽媽每天都辛苦做菜給自己吃，所以今天母親節換自己上菜。選擇做「五彩繽紛蔬食捲」，清爽不油膩，非常適合夏天吃。菜式還有特別點綴刀工雕刻的酪梨花和草莓花，來祝福媽媽母親節快樂。

世界日報李銘賓總經理說：「今天是母親節，先要祝福天下的媽媽母親節快樂！」本次比賽從報名階段就收到很大迴響，網站瀏覽量超過6萬人次，也有6000多票選。順應大眾口味潮流，以輕食為主題，現場製作美食，體現選手高超的手藝。

世界日報總經理李銘濱也是評審之一，工作人員請他品嘗選手黃本初的「霧裡看花」。（記者葛歆睿／攝影）

駐金山經文處處長賴銘琪表示自己從事外交工作30多年，其中一多半時間在國外，非常想念台灣家鄉的美食。他非常尊敬在海外傳播美食文化的僑胞。希望有更多的外國朋友通過美食來增進對台灣的認識。

李佳其現場料理示範，烹飪製作了豆乳台灣鹹酥雞和熱帶水果甘醋里肌兩道菜。（記者葛歆睿／攝影）

經過五位評審評分，選出黃本初的「霧裡看花」為本次比賽的金獎料理。這也是他繼10年前奪得世界日報廚藝大賽金獎之後，第二次奪冠。許芳瑜的「香茗麻醬涼拌蕎麥麵」獲得銀獎。潘存薇的「茶、米、香」獲得銅獎。