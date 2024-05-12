極光好看 地磁輻射干擾健康

近日北加 地區民眾正為能看到罕見的北極光（northern lights）而感到興奮，但一項研究指出，引發北極光的太陽風暴所造成的地磁輻射，可能會干擾身體的生理節奏、神經系統、心率和血壓。

舊金山 紀事報報導，美國國家海洋和大氣署（National Oceanic and Atmospheric Administration）官員表示，一次罕見的太陽風暴可能會在地球大氣層引起嚴重的地磁干擾，其中之一是北加州 可以看見的極光表演。但在太陽風暴期間，太陽表面會有更多的爆炸或稱太陽耀斑（solar flares）被拋射出來。這些爆炸釋放出離子輻射，抵達地球大氣層，可能會干擾電子設備和部分電信頻譜。

較少人知道的是這些太陽事件對人類健康的影響。研究人員指出，這段期間的強烈太陽活動可能會干擾身體的生理節奏、神經系統、心率和血壓，即使肉眼不可見。

這是因為太陽耀斑發出的可見光可以干擾生理節奏，進而影響心臟功能和身體調節葡萄糖的能力。但即使太陽活動是肉眼不可見，身體仍可能受到電磁輻射光譜變化的影響。患有慢性疾病、對生理節奏干擾更敏感的人，例如老年人和糖尿病患者，可能比健康人更容易受到影響。

根據研究人員Zilli Vieira發表於「環境科學期刊（Socience of the Total Environment）」的一項2022年研究發現，短期地磁干擾的增加與一系列不良健康影響有關，包括心血管疾病、神經系統疾病、行為疾病和總死亡率的增加。另一方面，強烈的太陽活動和地磁干擾期間，還被發現會影響高齡男性的肺功能，並與發生房顫風險增加相關，可能是因為它們放大了大氣中汙染物的有害影響。

高能量的太陽事件似乎還與社會動盪有關，Zilli Vieira說，可能是因為對生理節奏的干擾會引發焦慮增加，促使人們更具衝動性地行事。「我們正在研究如何緩解我們的感覺；」她說，「如果在這段時間感到焦慮，心跳加速或感覺到心律不整，請試著冷靜下來並理解這個過程」。