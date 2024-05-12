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太陽風暴抵地球 灣區多處現極光 自家門前可拍到 社群瘋傳照片

記者江碩涵、林思牧／聖荷西報導
西雅圖極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大。（陳逞其提供）
西雅圖極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大。（陳逞其提供）

一波超強的太陽風暴抵達地球，北加灣區10日深夜起有兩、三個晚上可以看到北極光。由於這是很罕見的情況，有些加州的觀星迷準備不睡覺來欣賞，10日深夜舊金山、佛利蒙、聖荷西多處皆有民眾看到極光，且狂拍照上傳社群，也有住在溫哥華、西雅圖的民眾分享「極光大爆炸」的照片，比專門去阿拉斯加、北歐看到的極光還要多、還要繽紛，羨煞許多人。

北加佛利蒙台僑李宇基說，10日晚間9時他在自家門口就拍到極光。他說，雖然肉眼看不太到，只感覺天空顏色不太一樣，但拍照可以明顯看到極光的微微粉紅色。聖荷西台裔工程師馬兆先表示，他有特別下載極光預測的APP，看到最高峰最大值時，立刻到自家後院拍照，雖然肉眼看天空只有霧霧的一片，沒想到拍照可以看到非常明顯的粉紅色極光，真的很美。

一波超強的太陽風暴抵達地球，北加灣區10日深夜起有兩、三個晚上可以看到北極光。（...
一波超強的太陽風暴抵達地球，北加灣區10日深夜起有兩、三個晚上可以看到北極光。（記者江碩涵／攝影）

聖荷西的利克天文台位於高山上，之前有彗星、流星雨時，都吸引許多民眾追星，10日晚上11時前往利克天文台的山路已經大塞車，許多想看極光的民眾都衝上山。有台裔民眾被堵在車陣兩個小時，本來20分鐘的山路，開了兩個小時才抵達，不過到了山頂看到整片粉紅色的極光，覺得非常值得。

西雅圖可以看到的極光就更多了。西雅圖台僑陳逞其說，極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大、還要美，真的超級驚訝。他敘述，在西雅圖肉眼就能看到整片的粉紅色極光，綠色的極光則在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。

國家海洋與大氣署NOAA於10日上午宣布這個百年難得一見的現象，此現象將再維持兩、三天。極光(aurora)的俗名叫北極光(northern lights)，國家地理雜誌上刊出的北極光照片，大多是綠色的光系，這種現象多半只有在緯度很高的地區才見得到。NOAA指出，這一波地磁風暴(geomagnetic storm)非常強，達到G4的層級，是2005年以來第一次發生G4的地磁風暴。

舊金山灣區是在北緯37.77度，要看到極光是百年一次的事件，而且即使出現，光色也會相當黯淡，因此天文專家呼籲市民把好手機帶在身邊，人眼看不出的極光，手機的相機卻可能照得到。另外，在北加州看到的極光，不會是綠色的，應該是暗紅色的，這種低緯度出現的叫做紅極光(red aurora)。

位於舊金山半島接近最北端的加州科學院(California Academy of Sciences)莫里森行星館(Morrison Planetarium)，每當有重大天文現象發生的時候，就是民眾喜歡聚集的地點，畢竟這裡有專家可以解說狀況，還有超高倍數的天文望遠鏡和尖端設備，把偵測到的景象投放在圓頂上，觀眾坐在位子上仰頭就可清晰地欣賞。

強烈的太陽風暴可能造成危害，譬如會干擾或阻斷衛星與無線電通訊，有時候甚至會干擾供電系統與太空船的運作。太陽風暴產生的電場(electric fields)會在輸電線上傳送，造成熱點(hot spots)或其他的問題，有可能出現停電(blackouts)。

西雅圖 加州 舊金山

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極光好看 地磁輻射干擾健康

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