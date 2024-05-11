我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

聖荷西東區聯合高中學區 老師集會籲提高薪資

編譯組／綜合報導
聖荷西東區聯合高中學區教師集會，要求提高薪資，以因應持續上升的生活成本。(圖取自東區教師協會臉書)
聖荷西東區聯合高中學區教師集會，要求提高薪資，以因應持續上升的生活成本。(圖取自東區教師協會臉書)

聖荷西東區聯合高中學區(East Side Union High School District)高中教師呼籲學區提高薪資，以因應持續上升的生活成本。然而，學區正面臨數百萬預算赤字。

根據代表教師與其他教職員「東區教師協會」(East Side Teachers Association)，學區提供服務超過2萬4000名學生的學區教師、2024-25學年度有1.1%加薪。不過，教師認為，加薪幅度不足，導致薪資談判陷入僵局，因為數百名教師拒絕在合約要求之下、額外工作。

學校發言人向「聖荷西焦點報」表示，校方將持續與工會共同協調財務問題。聲明指出，學區致力提供教師與教職員具有競爭力的薪資，學區主要仰賴州府支持薪資與資助運作，但是，自7月份預算預估以來，所有學區與公立學校生活成本增加費用被刪減，學區與教師一樣對州府預算流程感到挫折。

根據「加州立法分析辦公室」數據，加州預計下一學年教育預算赤字將高達730億元。學委會主席寇德斯(Pattie Cortese)表示，作為公立學校系統一部分，東區聯合高中學區是經由學生出勤率與一次性的資金來源，從州府獲得大部分經費。由於州府資金短缺、儲備金減少，導致2025-26學年度將陷入赤字2600萬元。

學區先前的三年合約，讓教師們在2021-22、2022-23學年度加薪4%，本學年度加薪小幅升至4.25%。學區教師基本薪資起價為6萬9000元，低於金寶聯合高中學區(Campbell Union High School District)起薪約7萬5800元。

由於聖荷西高生活成本，教師們表示，即使學區存在預期的預算赤字，教師仍需要更高薪資、以應付高生活成本。據了解，東區聯合高中學區是在沒有預期到未來數年、將出現約2600萬赤字時，才進行予以教師加薪。東區教師協會主席哈諾(Jack Hamner)表示，工會與學區正和調解人員進行會談，將努力達到加薪目標。

學區 預算 聖荷西

上一則

AAPA論壇：罷免地檢長無助社區安全

下一則

柏克萊加大法學院10日畢典 吵鬧落幕

延伸閱讀

北加聖荷西、屋崙遊客人數激增 舊金山持續低迷

北加聖荷西、屋崙遊客人數激增 舊金山持續低迷
心理健康視訊講座 5/14線上舉行

心理健康視訊講座 5/14線上舉行
聖荷西遊客人數激增 屋崙也增加 只有舊金山急遽下跌

聖荷西遊客人數激增 屋崙也增加 只有舊金山急遽下跌
聖荷西創新計畫 資助小企業開快閃店 閒置空間添活力

聖荷西創新計畫 資助小企業開快閃店 閒置空間添活力
聖荷西2警員槍戰中彈 1人傷勢危急

聖荷西2警員槍戰中彈 1人傷勢危急

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報