聖荷西東區聯合高中學區 老師集會籲提高薪資

聖荷西東區聯合高中學區教師集會，要求提高薪資，以因應持續上升的生活成本。(圖取自東區教師協會臉書)

聖荷西 東區聯合高中學區 (East Side Union High School District)高中教師呼籲學區提高薪資，以因應持續上升的生活成本。然而，學區正面臨數百萬預算 赤字。

根據代表教師與其他教職員「東區教師協會」(East Side Teachers Association)，學區提供服務超過2萬4000名學生的學區教師、2024-25學年度有1.1%加薪。不過，教師認為，加薪幅度不足，導致薪資談判陷入僵局，因為數百名教師拒絕在合約要求之下、額外工作。

學校發言人向「聖荷西焦點報」表示，校方將持續與工會共同協調財務問題。聲明指出，學區致力提供教師與教職員具有競爭力的薪資，學區主要仰賴州府支持薪資與資助運作，但是，自7月份預算預估以來，所有學區與公立學校生活成本增加費用被刪減，學區與教師一樣對州府預算流程感到挫折。

根據「加州立法分析辦公室」數據，加州預計下一學年教育預算赤字將高達730億元。學委會主席寇德斯(Pattie Cortese)表示，作為公立學校系統一部分，東區聯合高中學區是經由學生出勤率與一次性的資金來源，從州府獲得大部分經費。由於州府資金短缺、儲備金減少，導致2025-26學年度將陷入赤字2600萬元。

學區先前的三年合約，讓教師們在2021-22、2022-23學年度加薪4%，本學年度加薪小幅升至4.25%。學區教師基本薪資起價為6萬9000元，低於金寶聯合高中學區(Campbell Union High School District)起薪約7萬5800元。

由於聖荷西高生活成本，教師們表示，即使學區存在預期的預算赤字，教師仍需要更高薪資、以應付高生活成本。據了解，東區聯合高中學區是在沒有預期到未來數年、將出現約2600萬赤字時，才進行予以教師加薪。東區教師協會主席哈諾(Jack Hamner)表示，工會與學區正和調解人員進行會談，將努力達到加薪目標。