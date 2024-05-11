洛斯蓋圖替學區增稅 投票通過 估年增252萬元收入

洛斯蓋圖- 薩拉度加聯合高中學區為約3180名學生提供服務。（取自pexels）

聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）報導，根據聖他克拉拉（Santa Clara）縣選務處的數據，截至周三（8日）下午5時，洛斯蓋圖- 薩拉度加聯合高中學區 （Los Gatos-Saratoga Union High School District）的選民支持Measure A一項地塊稅（parcel tax）增稅的議案，得票率約為67.5%。特別選舉需要66.67%的選票便可通過，選票仍在統計中。Measure A 將稅收從49元提高到128元。

這項為期九年的稅收將於7月開始實施，每年可帶來約252萬元的收入。學校官員表示，這將有助於使教師工資與生活費用持平。根據登記處的數據，此次特別選舉的費用在72萬4000到108萬6014元之間。在3萬7652名登記選民中，約有27% 或1萬124名學區居民已經投票 。

該學區發言人德拉克魯茲 （Tanya De La Cruz）表示，提高稅率是必要的，因為洛斯蓋圖- 薩拉度加聯合高中學區為洛斯蓋圖和薩拉度加約3180名學生提供服務，在聖他克拉拉和聖馬刁（San Mateo）縣其他近30個依靠地塊稅的學區中，該學區的稅率最低。

她告訴「焦點報」：「我們知道，為了跟上提供優質教育所需的不斷上漲的成本，並確保我們頂尖的教師人才不會流失到那些能支付更多費用的鄰居手中，我們需要探討如何提高教師的工資。我們沒有掉以輕心，進行了多次民意調查，以便能夠確定一個美元數額，a）能夠實現我們的籌資目標，b）不會給當地納稅人帶來過重的負擔。」

該次特別選舉，是為了在現有稅收於2025年6月到期之前，讓選民有充足的時間考慮增加稅收。據學區稱，學區上一次提高地包稅是在十多年前。

這項措施的出台正值該學區與其工會--學區教師協會（District Teachers Association）就提高工資進行談判之際。該工會要求加薪9%，如果獲得批准，將從地塊稅中獲得60%的資金。

根據2023-24年的數據，該學區教師的基本工資起薪為6萬6248元。在鄰近學區，如山景城-洛斯阿圖（Mountain View-Los Altos）高中學區，起薪超過10萬1000元。

該稅收還旨在維持學術項目，如大學先修（Advanced Placement）課程，並提供大學和職業準備項目。

在洛斯蓋圖居住了29年的Lee Fagot 說，他投票支持徵稅，因為他想支持女兒上學的學區。他還曾在地塊稅監督委員會任職（Parcel Tax Oversight Committee）。

選舉結果將於6月6日認證。