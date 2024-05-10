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全新大廈350 Bush 將重新定位舊金山辦公大樓價格

編譯林思牧／綜合報導
350 Bush辦公大樓，前方的入口就是舊金山礦業交易所建築物(San Francisco Mining Exchange building) 。(谷歌地圖)
350 Bush辦公大樓，前方的入口就是舊金山礦業交易所建築物(San Francisco Mining Exchange building) 。(谷歌地圖)

疫情以來舊金山的辦公室房地產遭受重大打擊，空置的情況達到歷史新高。剛上市招租的一棟全新玻璃帷幕辦公大廈「350 Bush」，可能會成為本市辦公室房地產市場的轉捩點，讓舊金山頂級辦公室的價格重新定位。

疫情爆發之前，舊金山的辦公大樓是非常搶手的，不但加州的業者想要租賃，遠東與歐洲的業者也來湊熱鬧，成為價格昂貴的地點。

位於布希街350號的這棟19層樓大廈，是六年前開工的。六年來發生了許多事，如今的舊金山景物大致依舊，但人事已經全非。疫情造成的遠距上班，讓辦公大樓有許多空置的面積，大樓的價值、單位面積的租金，大致都跌到疫情前的一半。利率高漲、不利的經濟環境，使得投資人不敢把錢投入舊金山的商業地產。

這棟大廈的辦公空間是不賣的，只讓客戶承租。目前已租用的大多是科技公司，包括Twitch、Atlassian和Publicis通訊公司，最讓人矚目的是，租金的價格是疫情前的水平。過去幾年以來，這是舊金山第一棟全新的辦公大樓。

350 Bush在設計的時候，就把歷史性地標「舊金山礦業交易所建築物」(San Francisco Mining Exchange building)包括在內，作為大樓的入口。在所有的辦公室建築物中，這是最頂級的水平。

房地產經紀商JLL市場研究部門的總監昆恩(Alexander Quinn)指出，每棟建築物都有它的許多元素決定市場價位，以這棟大樓的歷史意義加上位置、景觀、內部附加設施等，讓它成為最頂級的選擇，從這棟大樓出租的熱絡程度和價格水準，可以給舊金山疫情後的辦公空間發生重新定位的功能。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，該樓在2019年估價的時候，得到5億2200萬元的估價，也就是每平方呎1346元。專家企圖給它今天的價格做評估，認為它如果現在出售，由於建築貸款額是2億5000萬元，貸款銀行至少會要求每平方呎650元。

舊金山 疫情 房地產

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