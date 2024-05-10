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拜登抵達灣區 億萬富翁辦籌款晚宴 門票最高25萬元

記者王子涵、徐蓓蓓／舊金山報導
總統拜登正在下飛機。（翻攝自Youtube）
總統拜登正在下飛機。（翻攝自Youtube）

總統拜登及第一夫人9日抵達灣區，參加由億萬富翁柯斯拉（Vinod Khosla）舉辦的籌款活動。根據市交通局網站顯示，舊金山市中心、諾布山、華埠等部分區域以及101號公路的交通將受到影響。

根據公開的日程表顯示，拜登9日晚上10時40分在灣區山景城的Moffett聯邦機場著陸，並在半個小時後抵達舊金山。總統此次共將參加兩場籌款活動，其中第一場活動是由柯斯拉，在其位於舊金山Portola Valley家中舉辦的籌款晚宴。柯斯拉是一位印度裔億萬風險投資家，其投資組合包括線上平台DoorDash和Instacart等公司。據悉，該活動的門票價格在6600元到10萬元之間，最高可能達25萬元。

科技風險投資家柯斯拉（Vinod Khosla)。（翻攝自柯斯拉風投公司官網）
科技風險投資家柯斯拉（Vinod Khosla)。（翻攝自柯斯拉風投公司官網）

總統車隊9日晚間將經由101高速公路進入舊金山市中心，並在10日下午離開舊金山，參加位於南灣矽谷巴洛阿圖市的籌款活動。

總統上一次訪問灣區是在今年2月，當時他同樣出席了位於舊金山和南灣矽谷的洛斯阿圖兩場籌款活動。在短暫停留灣區後，總統將啟程趕往西雅圖，繼續為自己的連任競選造勢。

另根據了解，第一夫人吉兒9日下午已先行抵達舊金山灣區，並赴北灣的馬林縣肯特菲爾德參加一場政治募捐活動。

根據彭博社報導，除了柯斯拉外，Yahoo公司前執行長梅爾（Marissa Mayer）也是出席競選募捐活動的貴賓之一。梅爾在2012到2017年間擔任Yahoo公司總裁和執行長，也曾是Google公司第20號員工和主要發言人，後面還聯合創辦了科技企業Sunshine。

柯斯拉曾是昇陽電腦的聯合創始人和執行長，後加入風險投資行業。他出生在印度新德里，因為14歲時在雜誌上讀到Intel創立的故事，開始以科技工作為志向。在德里印度理工學院取得電機工程學士學位後留學美國卡內基梅隆大學。後於史丹福商學院取得MBA學位。1982年和史丹福大學同窗貝托爾斯海姆（Andy Bechtolsheim）、麥克里尼（Scott McNealy）以及柏克萊加大的喬伊（William Nelson Joy）共同創立昇陽電腦。

拜登總統周三的時候還在威斯康辛州，慶祝即將動工的一處Microsoft的資料中心。他在那裡公開批評了川普政府沒有把對台灣電子公司富士康的一筆110億元的投資貫徹到底。威斯康辛州也是今年總統選舉爭奪激烈的地區。

據CBS新聞報導，拜登將在周五晚些時候離開灣區前往西雅圖。而第一夫人吉兒會單獨行動前往南加。

Yahoo公司前執行長梅爾也在募款活動貴賓之列。（翻攝自富比世官網）
Yahoo公司前執行長梅爾也在募款活動貴賓之列。（翻攝自富比世官網）

舊金山 灣區 拜登

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