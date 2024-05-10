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半月灣農民住房建設延宕 紐森揚言究責

編譯組／綜合報導
半月灣農民住房建設遭阻撓， 紐森威脅將採取法律行動。（dsxw）
半月灣農民住房建設遭阻撓， 紐森威脅將採取法律行動。（dsxw）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）9日威脅要對半月灣（Half Moon Bay）採取法律行動，因為在一起大規模槍擊案發生後，當地農場的惡劣生活條件暴露無遺，而半月灣的官員們卻拖延了建造農民工住房的項目。

聖馬刁（San Mateo）縣一位參事在2023年槍擊案後拍攝的照片顯示，農民們住在沒有隔熱材料、沒有自來水的單間儲藏棚裡。兩家蘑菇農場都沒有為其場地內安置員工進行適當的登記。

為此，兩家非營利組織提議在半月灣市中心建造一棟五層高、可容納40個單元的建築，用於安置老年農場工人。該市的規畫委員們在上個月的兩次公開會議上討論了該項目，但每次都推遲了投票。儘管在會議上發言的大多數公眾都表示支持該項目，但委員們還是擔心該建築會太高，會增加交通和停車競爭，而且看起來與當地格格不入。

下周，委員們將有第三次投票機會。紐森說，這一次州監管機構將拭目以待，「如果該項目沒有按照州法律的要求推進，將採取一切必要措施追究半月灣的責任」。

為了與該州的住房短缺和天價房租作鬥爭，紐森成立了「住房問責小組」（Housing Accountability Unit），有時通過法律行動向各市縣施壓，要求它們批准更住房。

紐森在七人死亡的槍擊案發生後會見了農場工人和其他社區成員，他說：「你們中的一些人應該看看這些人的生活環境和條件。他們住在貨櫃裡，時薪只有9美元，沒有醫療保健，沒有支持服務。」

紐森沒有立即宣布任何調查或回應計畫，這招致了批評。現在領導加州勞工聯合會的前州議員弗萊徹（Lorena Gonzalez Fletcher）指出，州法律旨在幫助確保農場工人至少獲得最低工資，目前為每小時16美元，「如果他親耳聽到這些工人的工資低於最低工資標準，為什麼不進行調查？犯罪就在州長面前發生了。」

不久之後，州長辦公室宣布州監管機構將對這些農場進行調查。加州職業安全與健康部門（Division of Occupational Safety and Health）最終對其中一家名為California Terra Garden的農場處以11萬3800美元的罰款，原因是該農場存在22項違規行為；另一家公司Concord Farms則因19項違規行為被罰款5萬1700美元。紐森的發言人沒有回答關於州政府是否發現這兩家農場有任何違反工資規定的行為的問題。

紐森 半月灣 加州

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