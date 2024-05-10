舊金山引進「快閃店」救市中心 6月起8家新店開幕

「由空置到繁榮」（Vacant to Vibrant）計畫是引進快閃店（Pop Up Store）文化，以此填補空置的市中心商業空間。（取自活動官網）

為解決市中心高達36%的空置率問題，舊金山 市府去年底啟動了「由空置到繁榮」（Vacant to Vibrant）計畫，引進快閃店（Pop Up Store）文化，以此填補空置的市中心商業空間。舊金山市長布里德（London Breed）9日宣布計畫的第二輪實施方案，繼續為陷入困境的市中心注入更多活力。

市長辦公室聲明，6月開始將有八家快閃店在東切區、金融區和芳草地附近的免租商業空間開業，為期三個月，如果經營順利，商家可選擇續租。名單中包含冰淇淋店、烘焙店、咖啡 店、藝術媒體和一家花店。

該計畫由非營利組織SF New Deal運營，去年第一輪嘗試中，九家參與的快閃店有七家成功長期續約，並得到市府更多的資助。

布里德說，市府每天都在努力為市中心和城市帶來創造性的解決方案和活力，「由空置到繁榮」就是一個很好的例子，體現了市府在支持小商業同時解決空置商業空間的問題上做出的努力。

市長辦公室指出，市府為該計畫的兩輪嘗試共計撥款了106萬元，其中，富國銀行（Wells Fargo）也將捐贈100萬元，為支持快閃店過渡至長租小商業提供補助資金。

冰淇淋店Kooflfi Creamery老闆Priti Narayanan表示，很高興能夠加入由空置到繁榮計畫的第二階段，並成為舊金山市中心復興的一部分。