我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025樂透綠卡揭曉 華男等20年 過半百才抽中

康乃爾大學校長也宣布卸任 半年來第3位常春藤校長下台

舊金山引進「快閃店」救市中心 6月起8家新店開幕

記者王子涵／舊金山報導
「由空置到繁榮」（Vacant to Vibrant）計畫是引進快閃店（Pop Up Store）文化，以此填補空置的市中心商業空間。（取自活動官網）
「由空置到繁榮」（Vacant to Vibrant）計畫是引進快閃店（Pop Up Store）文化，以此填補空置的市中心商業空間。（取自活動官網）

為解決市中心高達36%的空置率問題，舊金山市府去年底啟動了「由空置到繁榮」（Vacant to Vibrant）計畫，引進快閃店（Pop Up Store）文化，以此填補空置的市中心商業空間。舊金山市長布里德（London Breed）9日宣布計畫的第二輪實施方案，繼續為陷入困境的市中心注入更多活力。

市長辦公室聲明，6月開始將有八家快閃店在東切區、金融區和芳草地附近的免租商業空間開業，為期三個月，如果經營順利，商家可選擇續租。名單中包含冰淇淋店、烘焙店、咖啡店、藝術媒體和一家花店。

該計畫由非營利組織SF New Deal運營，去年第一輪嘗試中，九家參與的快閃店有七家成功長期續約，並得到市府更多的資助。

布里德說，市府每天都在努力為市中心和城市帶來創造性的解決方案和活力，「由空置到繁榮」就是一個很好的例子，體現了市府在支持小商業同時解決空置商業空間的問題上做出的努力。

市長辦公室指出，市府為該計畫的兩輪嘗試共計撥款了106萬元，其中，富國銀行（Wells Fargo）也將捐贈100萬元，為支持快閃店過渡至長租小商業提供補助資金。

冰淇淋店Kooflfi Creamery老闆Priti Narayanan表示，很高興能夠加入由空置到繁榮計畫的第二階段，並成為舊金山市中心復興的一部分。

舊金山 咖啡

上一則

法廊快報／自駕計程車沒人 交警開不了罰單

下一則

基本電費24元拍板 依收入分三級 影響1100萬戶

延伸閱讀

市長候選人羅偉訪華埠 商家盼：舊金山需要嶄新面貌

市長候選人羅偉訪華埠 商家盼：舊金山需要嶄新面貌
復甦旅遊業 金山擬暫免航空業著陸費 促降低機票價格吸客

復甦旅遊業 金山擬暫免航空業著陸費 促降低機票價格吸客
深耕華埠 布里德宣布亞太裔競選官毛皓延

深耕華埠 布里德宣布亞太裔競選官毛皓延
市長布里德連任競選在即 宣布亞太裔競選官毛皓延

市長布里德連任競選在即 宣布亞太裔競選官毛皓延
布里德、殷嘉立參加日落區華社活動

布里德、殷嘉立參加日落區華社活動

熱門新聞

矽谷電力(SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

2024-05-03 02:20
山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

2024-05-07 21:06
帕特爾(Dharmesh Patel)在監獄中的照片。 (美聯社AP取自聖馬刁縣警局)

印度裔醫師載全家衝下懸崖被拘 妻含淚為他求情盼外保

2024-05-03 13:55
周一棲息在舊金山灣39號碼頭的海獅數量超過了1000頭，是15年來最高的紀錄。圖為遊客在39號碼頭觀看。美聯社

舊金山39號碼頭海獅超過1千頭 美好和諧畫面15年來最多

2024-05-02 02:16
頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)

灣區頂級麵包店 取消小費 調高售價

2024-05-07 02:16
國會眾議員前議長裴洛西5月第一周在股市獲利約701萬元，平均每天賺100萬元。（翻攝自X平台）

國會山股神裴洛西玩轉科技股 五月第一周入帳700萬元

2024-05-09 19:59

超人氣

更多 >
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
員工推薦 Target最值得買的5商品

員工推薦 Target最值得買的5商品
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走