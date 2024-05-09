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舊金山AI新聞網遭疑虛構內容 業界憂損獨家新聞價值

編譯廖宜怡／綜合報導
Hoodline華裔執行長陳查克承認，其新聞網站的內容是由人工智慧生成的。（Hoodline網站截圖）
Hoodline華裔執行長陳查克承認，其新聞網站的內容是由人工智慧生成的。（Hoodline網站截圖）

媒體界擔心，獨家新聞的價值將因人工智慧透過在競爭網站上，快速攝取和反芻內容而受到損害。這項憂慮如今已成為現實。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山企業Hoodline經營一個全國性的「超本地化」（hyperlocal）新聞網站，網站上充斥著虛構的撰稿人姓名。

Hoodline華裔執行長陳查克（Zack Chen，音譯）表示，Hoodline於2020年被Impress3 Media收購，他們使用生成式人工智慧編寫新聞，快速生成網路內容。陳查克在一封電子郵件中指出，Hoodline擁有數十個服務不同都會區的新聞網站，每個月讀者人數達數百萬人。

陳查克拒絕透露Hoodline使用哪種人工智慧來生成新聞報導，只表示他們使用多種不同的第三方軟體，有人工智慧驅動的，有程式化的，也有內部客製化系統。他也拒絕詳細說明，他們將哪些新聞來源輸入到他們的程式中產生內容。

紀事報發現，Hoodline刊出的一些新聞，內容與其他媒體報導的新聞非常相似。紀事報認為，這可能引發關於版權侵權的問題，同時也可能對已因科技陷入困境的地方新聞業者造成又一打擊。

今年4月，針對Hoodline一些看似虛假的撰稿人照片和簡歷，新聞網站Gazetteer對Hoodline提出質疑，陳查克才承認使用人工智慧。之後，Hoodline開始在人工智慧生成的報導頁面頂部加上一個小徽章，而明顯看得出是由人工智慧生成的照片也不再出現。

陳查克稱，Hoodline的文章是由「內部撰寫團體」（In-House Writing Collective）製作的。但他承認，這些寫手並非人類，撰稿人姓名只是人工智慧製作文章時使用的筆名，「與任何真實記者或編輯都沒有關聯」。

事實上，大部分新聞媒體都有記者以競爭對手的原始報導為基礎，加入更多細節和新穎觀點重寫的報導，例如Buzzfeed和哈芬登郵報（Huffington Post）。陳查克認為，他的軟體本質上與這些新聞媒體的作法相同，因此並不違反版權法。

陳查克表示，Hoodline母公司Impress3 Media擁有的另一家媒體SFist並沒有使用人工智慧，記者和編輯人員多年來沒有太大的變化。

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