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屋崙機場冠名舊金山灣案9日表決 舊金山重申反對

記者王子涵／舊金山報導
屋崙機場新名稱擬冠加「舊金山灣」，遭舊金山市府及舊金山國際機場委員會反對。（圖/屋崙國際機場提供）
屋崙機場新名稱擬冠加「舊金山灣」，遭舊金山市府及舊金山國際機場委員會反對。（圖/屋崙國際機場提供）

屋崙機場更名提案，屋崙港口局9日將做出最終表決。就在最後投票表決的前一天，舊金山市府律師辦公室8日再次重申，希望港口局重新考慮更名事宜，並願意展開合作解決問題，避免兩市陷入法律訴訟。舊金山市府表示，願意幫助東灣各城市促進機場業務和遊客數量，也代表舊金山釋出一定程度的善意。

屋崙港口局3月提議將目前「大都會屋崙國際機場」更名為「舊金山灣屋崙國際機場」，以此提高旅客對於屋崙市位置的認知，增加客流量。該提議4月得到初步投票通過，隨之舊金山市府以侵害商標權、可能使旅客混淆、損害舊金山利益等緣由，提出訴訟反對更名。

據悉，至少有一家航空公司已經開始使用新的機場名稱，但機場縮寫仍會保持為「OAK」。

屋崙港口局9日下午3時將針對更名提案做出「最終表決」。之前的討論中，港口局認為，新的名稱並不構成侵犯商標權，而只是對機場實際地理位置的描述。

市府律師邱信福（David Chiu）也於8日再次表態，一定程度上，他向屋崙市表達善意，他邀請屋崙港口局的官員與舊金山一起共同擬定一個替代名稱，幫助促進旅遊業。

「舊金山並不樂於提起這場訴訟，」邱信福說，「我們希望屋崙的城市領袖與我們合作，避免代價高昂的訴訟，為制定一個符合兩個機場的名稱而努力，為了所有旅客和地區的利益努力。」

同時邱信福也表示，如果屋崙繼續拒絕合作建議，舊金山將一定推進商標訴訟，阻止對「SFO」商標的侵權行為。

目前屋崙機場更名的提議，得到東灣部分城市領袖的支持，而舊金山與聖馬刁縣則是強力反對。

邱信福表示，如果屋崙拒絕合作建議，舊金山一定推進商標訴訟，阻止對SFO商標的侵權...
邱信福表示，如果屋崙拒絕合作建議，舊金山一定推進商標訴訟，阻止對SFO商標的侵權行為。（圖/市府律師辦公室提供）

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