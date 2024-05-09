全美駕駛環境最差城市 屋崙居冠 舊金山第3

富比世顧問公司一份新報告裡，屋崙被評為全美駕駛環境最差的城市，舊金山緊隨其後，排名第三。（電視新聞截圖）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一份新報告顯示，屋崙 被評為全美駕駛環境最差的城市，舊金山緊隨其後，排名第三。

富比世顧問公司（Forbes Advisor）最近公布了一項研究結果，對47個人口稠密城市的駕駛條件進行了評估。該分析研究駕駛體驗、安全性、用車成本和獲得維修服務等四個關鍵類別的15項指標，試圖找出居民最難擁有汽車的城市。

屋崙市因致命車禍發生率高、油價 高昂、平均通勤時間長等原因，榮登榜首。

按照標準分類，該市因保險費高昂而在總體用車成本方面排名第二，在駕駛體驗方面排名第九，駕駛體驗的衡量標準，為尖峰時段交通擁堵的持續時間和緩慢運行時的平均車速。

舊金山名列第三。舊金山的油價是全美最高的，普通汽油平均每加侖4.72元，並要忍受「令人痛苦的緩慢通勤」上下班。舊金山6哩路程的平均通勤時間為20分50秒，與屋崙不相上下。

在理解這些排名時應注意以下幾點：屋崙排名靠後的主要原因是高昂的保險費和油價，安全方面的排名則處於平均水平。

值得注意的是，研究中的某些指標代表的是整個舊金山-屋崙-柏克萊（Berkeley）大都會區的數據，而不僅僅是屋崙的數據。這表明，屋崙在這些具體指標上的表現可能會更好，但該研究缺乏精確度。

報告強調了大市區令人擔憂的統計數據，平均每10萬居民中每年有677輛汽車被盜。洗車設施明顯不足，每10萬名大城區居民中只有約4個洗車設施。

加州的另外兩座城市，洛杉磯（11）和長堤市（20）也入選了最不適合駕駛者居住的城市。邁阿密（2）、休斯頓（4）、費城（5）、紐約（6）、芝加哥（7）、亞特蘭大（8）、達拉斯（9）和俄勒岡州波特蘭（10）進入前十名。

與此同時，加州有三個城市躋身最適宜駕駛的城市行列：聖地牙哥（6）、佛萊斯諾（Fresno）（9）和貝克斯菲（Bakersfield）（11）。北卡羅來納州洛麗市（Raleigh, N.C.）在安全、駕駛體驗和低購車成本方面均獲得高分，位居榜首。

富比世顧問公司在分析中整理了來自全國公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）、全國保險犯罪局（National Insurance Crime Bureau）、美國人口普查局（U.S. Census Bureau）和美國汽車協會（American Automobile Association.）等來源的數據。