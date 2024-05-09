加州要求新建住宅全電氣化 遭疑電量供應不足

加州要求家庭和公司都轉向全電氣化，有人擔心電量供應不足。（Pixabay/Pexels)

據GVWIRE和E&ENEWS報導，「加州 能源委員會」2年前通過的一項法令規定2023年建成的住宅和樓宇必須要裝有電氣控制板和電路來支持全部家用設備和取暖裝置。

不過法令並沒有同時禁止天然氣 家用設備的銷售。「加州空氣資源董事會」一項旨在降低建築物碳排放和提升室內空氣質量的政令要求到2030年全面禁售家用天然氣設備。

現有的住宅樓宇也不能完全規避這些要求。經過大規模升級的住宅樓宇也會被要求遵守新的規定。

新規還要求在新建住宅中安裝太陽能板和電動車 充電裝置。

不過，通常政令在批准通過和正式生效前都會有幾年的時間來給建築商和供應商來緩衝。但今年3月份「加州能源委員會」就提議修正此前的規定，促使新建住宅安裝熱泵來供暖和供應熱水。

於此同時，柏克萊市一項禁止在住宅樓宇中安裝天然氣設備違的規定被聯邦上訴法院判定違反聯邦法律。該市因而取消了此項禁令。

當加州要求家庭和公司都轉向全電氣化的同時，很多人也在質疑到底能不能產出和貯存足夠的電量來供應本州3900萬居民。

在去年夏季的熱浪中，居民就被要求不要使用洗碗機和烘乾機一類的家用電器，還有不要在空調使用的高峰時段給電動車充電，以免電力不足。