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灣區SAT考試一位難求 College Board突放SAT考位 瞬間搶光

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉縣報導
疫情期間很多大學放棄了SAT等標化考試的要求，近來又突然改弦易轍。(本報檔案照)
疫情期間很多大學放棄了SAT等標化考試的要求，近來又突然改弦易轍。(本報檔案照)

今年3月開始SAT考試轉為線上機考，目前正是11年級學生報考SAT考試的高峰期，但是灣區考試位置卻一位難求。College Board昨天突然放出8月份考試的考位，幾乎瞬間搶光，目前聖荷西市周邊100哩之內都沒有考位。還有考生為了趕時間，計畫前往內華達州或亞利桑納州等地考試。

南灣郭媽媽的兒子今年就讀11年級。去年12月參加了最後一場的SAT卷面考試，但成績不盡人意。因而今年早早報名機考，沒想到居然只有6月份的考位，並且還在離家車程2小時之外。為了讓孩子能休息好，全家人決定提前一天到考試地點去入住旅館。

郭媽媽發現有些媽媽每次替孩子報名時都同時報2、3場。她們告訴郭媽媽，如果碰上各種原因考試取消，或孩子生病不能去，就白費辛苦準備考試了。多報幾場比較保險，還可以搶到比較近的考場。如果到時候要改時間，也只花75元就可以。

但並不是每一個考生的家庭都可以負擔去外地考試或多次報考的費用。KQED最近就報導了一些無法負擔這類額外費用而壓力倍增的考生，並指這一現象體現了教育的不公平性。

於此同時，College Board昨天突然放出8月份考試的考位。因為秋季開學進入12年級後就會進入大學申請最緊張的階段，因此在秋季開學前拿到好的SAT成績至關重要。然而放出的考位瞬間就被搶光光，目前聖荷西市周邊100哩之內都沒有考位。

至於考位緊張的原因，College Board表示今年加州開放的SAT考試中心還不到疫情前的半數。很多考試中心疫情過後就再也沒開放過。

新法教育學院（Flex College Prep)市場業務總監何怡平（Peter Ho)表示，這種情況主要源於疫情期間很多大學放棄了SAT等標化考試的要求，不少學生對SAT的準備也比較放鬆。而大學方面尤其是優質大學招收了兩屆沒有等標化成績的考生後，又突然改弦易轍，要求標化成績，讓考生和考試機構都措手不及。例如，哈佛大學最近就突然宣布要求標化考試成績，耶魯、康乃爾大學等也紛紛跟進。

有SAT的輔導老師說：「感覺搶SAT的考位比搶泰勒絲演唱會票子還難。」

SAT 疫情 聖荷西

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