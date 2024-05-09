南灣2高中生臉塗黑藥膏被指種族歧視遭退學 校方判賠100萬元

南灣兩名前聖法蘭斯高中學生因臉塗黑色青春痘藥膏被退學，陪審團判校方賠100萬元及其學費報銷。圖為聖法蘭斯高中體育場。(圖取自聖法蘭斯高中官網)

聖克拉拉縣陪審團判決，賠償起訴山景城一所天主教精英高中的兩名前學生100萬美元和學費報銷。校方主管因為被認為是一張臉塗黑的照片、強迫他們退學，然而，照片實際上是青少年學生擦青春痘藥膏。

其中一名學生的父親休斯(Frank Hughes)表示，在針對聖法蘭斯高中(Saint Francis High School)的兩項訴訟中，陪審團站在原告那邊，指控其違反口頭協議(oral contract)並且缺乏正當程序。不過，他與其他原告在另外三項指控違反合約(breach of contract)、毀謗(defamation)、侵犯言論自由(a violation of free speech)的訴訟敗訴。

「舊金山 紀事報」報導，原告律師包曼(Krista Baughman)6日宣布陪審團裁決後、受訪表示，主要目標是洗清他們客戶的罪名。陪審團認為這是沒有惡意的塗臉，他們是年輕孩子，所有出庭應訊可能會於未來60年困擾他們，現在則無須再擔心。

校方官員在聲明強調，陪審團駁回原告毀謗與違約的兩項主要法律主張，認為管理部門並未干涉學生的言論自由。聲明寫道，聖法蘭斯高中代表表示，尊重但不同意陪審團有關紀律審查程序公平性的結論，並補充說明，學校正在「探索法律選擇」(exploring legal options)，包括上訴。

2020年，在兩名男孩與另一名朋友戴著所說治療青春痘面膜的照片曝光之後，兩名學生與其家長最初起訴聖法蘭斯高中、求償2000萬元。

2017年8月，訴訟中被稱為A. H. 男孩、帶著母親購買的綠色面膜，治療嚴重青春痘，他與另一名戴白色青春痘面膜的男孩，在洗手間自拍。訴訟稱，隔日，A. H. 、一位被稱為H. H. 朋友與第三名男孩Minor III在臉上塗上綠色藥膏並自拍。法庭展示了一張三名赤裸上身男孩照片，其中一名男孩吹著搖滾喇叭。

儘管學生們表示，拍攝照片並非出於種族敵意，而是玩笑，但在全國針對族裔及不平等議題反思的當時，照片仍在網上瘋傳。有人認為，照片顯然是畫黑臉。還有家長向校方施壓、要求採取行動。

隨著批評增加，校方給男孩們選擇：自願退學或被開除。

原告律師在法庭起訴書寫道，可悲的是，被告將原告描繪成種族主義 典型孩童目標，導致男孩們生活受到毀滅性破壞，他們指責校方在沒有經過公正調查情況下，倉促懲罰這些青少年。