加州葡萄酒 疫後銷量遽減陷困境 全球恐出現大整合

邊距酒莊優雅的品酒室。 (marginswine.com)

1990年代加州 葡萄酒業興起，蓬勃發展了25年以後，成為每年550億元的一大經濟棟樑，但最近幾年葡萄酒出現滯銷的情況。疫情 期間葡萄酒銷量大增，接著發生消退大潮。業界專家認為，全球的葡萄酒業都會出現大整合，有許多業者會被迫關門。

年紀只有33歲的梅根貝爾(Megan Bell)，八年前興奮的創立了「邊距酒莊」(Margins Winery)，奮鬥過程中她並沒有賺到什麼錢，疫情過後她釀的酒滯銷，2023年的生意尤其慘澹，她以為要破產結業了。幸好網友捐了2萬4000元，撐過一大難關。

邊距酒莊莊主梅根貝爾 。(marginswine.com)

去年8月她出了一批新酒，原本替她經銷的19家分銷商，只有三家願意進貨。她在聖他克魯茲建設一間品酒室的工程，最後比預算多出6萬5000元，而且她還欠葡萄農8萬元。2023年下半年的生意，是創業以來最糟的半年，而且其他的酒莊生意也一落千丈。

目前的衰退影響到每個價格層級的葡萄酒，不論是豪奢品級、大財團酒莊、號稱天然葡萄的小酒莊，生意都差很多，這對加州的經濟也有重大打擊。伊安布蘭德(Ian Brand)指出，這是全球性的衰退，2023年葡萄酒的消費量減少了8.7%，有很多品牌已死，但業者自己現在可能還沒知覺。

葡萄酒銷量在2018年開始下跌，2020年疫情大爆發後，被封鎖的人民買葡萄酒在家享受，銷量頓時暴增，業者以為這種情況會持續相當久，便開始擴充產量。當大眾發現自己買了太多酒，而且短時間也喝不完的時候，銷量頓時遽減，業者把這種現象稱為「櫥櫃飽和」(pantry loading)。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，葡萄酒滯銷的原因很多，並不是單一因素造成的。千禧族(Millennials)與Z世代(Gen Zers)不像過去的世代那麼喜歡喝酒精飲料，硬蘇打水(hard seltzer)和罐裝雞尾酒(canned cocktails)又把市場占有率搶掉一些，目前的醫學共識是任何的酒精飲料都對人體健康有害。

過去餐館是葡萄酒銷售的一個重要管道，疫情之後上餐館的人變少了，連帶影響了葡萄酒的銷售。通膨造成的利率大漲，讓分銷商減少從酒莊進貨，以免貸款 太多損失利息。由於從買葡萄到釀酒到裝瓶，需要一整年的時間，酒莊在規劃產量時並不知道明年分銷商會減少購買量，一旦出現過剩，後悔已經來不及了。

貝爾創業的時候才25歲，那時候有許多年輕人投入釀葡萄酒的行業，她對擁有自己品牌的酒非常驕傲。創業五年之後，她的產品在十個州有分銷商。這時酒莊才終於有足夠的收入付她自己全額的薪水，這時她以為會越來越順，許多美食美酒的刊物，對她的產品有很好的評價。

為了擴展業務，她開始自己種葡萄，又和另一個酒莊的主人共同租了一間過去用來儲存蘋果的倉庫，在這裡榨汁釀酒。業績最好的一年，她的利潤趨近10%。可惜2023年只剩3%，幸好優雅的品酒室已經完成啟用，這應該會帶給她較多的生意。

貝爾坦承告誡想踏入的年輕人，酒業前景並不看好。她歡迎大眾前來她的酒莊參觀品酒。