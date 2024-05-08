復甦旅遊業 金山擬暫免航空業著陸費 促降低機票價格吸客

舊金山市長布里德（左）即將正式展開爭取連任的競選活動。（取自布里德競選網站）

舊金山 的旅遊業仍未完全恢復，市長布里德（London Breed）認為，美中關係緊張、機票價格增加、簽證 難都是影響因素。布里德說︰「我們會竭盡所能，準備為航空公司提供暫時免收著陸費等。」以促進降低機票費用，吸引多旅客。

布里德7日舉行中文媒體圓桌會。加州州長紐森日前宣布，加州的旅遊業回到疫情前水平，但舊金山的旅遊業仍未完全恢復。布里德表示，疫情前美中每周有350個航班往返，如今只有100個。「這給舊金山旅遊業帶來負面影響，因為其中三分之一的航班都要經過舊金山國際機場。」她表示，美中關係緊張、機票價格增加、簽證難都是影響因素之一。

美中複雜的關係超越了舊金山一個城市所能帶來的影響。「是否能過境俄羅斯，簽證遇到的阻礙，這都是更大的問題。」布里德說，「我們會竭盡所能，準備為航空公司提供暫時免收著陸費等。。來自中國的旅客並非擔心舊金山的犯罪問題，而是來這裡的機票費用。」

布里德上月中國行的最大收穫，便是為舊金山帶來一對大熊貓。她希望大熊貓能夠給舊金山帶來歡樂，擺脫掉對一切事物的批判態度，關注美好的事物。「問題始終會存在的，我們肯定要去解決這些問題，但美好的事物會讓人們快樂，對城市充滿希望和興奮。」

不少華埠居民近日反映，華埠的遊民 人數正在增加，主要集中在花園角廣場附近，他們質疑市府將遊民從一處趕往另一處，而非真正解決現有的危機。

布里德表示，市府的工作是讓重複返回街頭的遊民感到「不舒服」，並至少接受公共服務。她表示，超過60%的遊民拒絕接受市府的服務，根據目前的法律，警察無權強制清除遊民散落在街頭的物品，只得由市府的外展團隊收集打包並編號，如果遊民之後主動領取並再次返回街頭，市府也無能為力。