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深耕華埠 布里德宣布亞太裔競選官毛皓延

記者王子涵／舊金山報導
舊金山市長布里德(中)在嘉賓閣咖啡餅店介紹她的亞太裔競選官毛皓延(左)，並和餅店老闆陳永興(右)合影。（記者王子涵／攝影）
舊金山市長布里德(中)在嘉賓閣咖啡餅店介紹她的亞太裔競選官毛皓延(左)，並和餅店老闆陳永興(右)合影。（記者王子涵／攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）連任競選將在18日正式開啟，7日在華埠嘉賓閣咖啡餅店，布里德介紹新任亞太裔競選官毛皓延，強調她想要深耕華埠的決心。

毛皓延是香港移民，據了解，他原本是KTSF 26台記者。毛皓延表示，布里德希望藉助他中、英雙語的優勢，將少數族裔的聲音讓更多人聽見，尤其是舊金山講中文的華裔社區，他立志要將華裔移民的經歷和故事讓主流社會看見。

「如果問我為什麼會幫助市長布里德競選，這個問題要追溯到我一開始當記者的決定。」毛皓延說，他曾撰寫很多關於市長的報導，看見布里德到華埠、安老自助處的長者中心探訪長者，給他印象很深，讓他覺得市長是個很親民、親切的人，長者很喜歡市長，特別是市長的乾媽菊姐，她們兩人的關係十分密切。

毛皓延表示，市長在公共安全方面下了很多苦工，罪案才有所改善。他說，最顯著就是E提案，E提案給予警察更多資源執法，例如是無人機等工具、給予警察更大權力追捕疑犯，作為一個華人，公共安全當然是首要關心的議題，而布里德這一點讓他深感共鳴。

毛皓延表示，當記者最大的成就是幫助別人，現在他只不過是換了一個模式、換了一個崗位去幫助社區。在作為亞太裔競選官的前兩周時間，他幫助一位遭到塗鴉侵擾的商戶，對接市府免費清理塗鴉的公共服務。

布里德表示，她畢業的Galileo高中大部分由非裔和華裔學生組成，中文名布里德也是由她的高中同學幫忙取的，其中一部分華裔朋友至今仍扎根於華埠，所以她很高興能與老友再次相聚，並得到華埠社區夥伴的支持，服務於城市。

布里德連任競選活動將於18日上午10時在金門公園孔雀草坪（Peacock Meadow）啟動。

華埠 華裔 舊金山

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