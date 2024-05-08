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「惡血」荷姆斯出獄日 又提前至2032年8月

編譯林思牧／綜合報導
荷姆斯2023年5月30日到達德州布萊恩市的聯邦最低警戒監獄報到服刑。 (美聯社)
荷姆斯2023年5月30日到達德州布萊恩市的聯邦最低警戒監獄報到服刑。 (美聯社)

21世紀超級巨騙之一的「惡血」荷姆斯 (Elizabeth Holmes)，預期出獄的時間再度被提前，聯邦監獄局(U.S. Bureau of Prisons)6日宣布她應可在2032年8月16日恢復自由身。

去年7月聯邦監獄局預期荷姆斯會在2032年12月29日出獄，6日宣布的新日期代表她又可以少坐四個半月的牢刑。現年40歲的荷姆斯，因為詐欺被判處11年又3個月的監禁。她於去年5月30日到德州布萊恩市(Bryan)的聯邦最低警戒監獄(Federal Minimum Security Prison)報到，開始她的懲戒處分。

監獄官員指出，因為隱私法規及監獄安全的問題，不能對外透露刑期減少的原因。監獄規定中列出，如果犯人在獄中的操行優良，每一年的刑期可以減掉54天。照這個公式計算，大致就是可以少掉四個半月。

除了上述的操行減刑之外，犯人還可以因為完成「避免重犯課程」(recidivism-reduction program)和「富生產力活動」(productive activities programs)，減掉更多的刑期。

不過這種出獄預測是會變動的，如果以加州州立監獄的規則來談，非暴力罪的犯人，經由好操行和參加監獄的各種有益課程和活動，刑期可以縮短一半。

荷姆斯當年是身價數十億的美女執行長，她從萬人仰慕的高台上淪落為階下囚，是全球人在電視上目睹的過程。經過四個月的庭審，2022年1月她在聖荷西的聯邦地方法院遭陪審團判決四項詐騙重罪名成立。檢方計算出的詐騙金額是8億7800萬元，法官達維拉(Edward Davila)在那年11月判荷姆斯必須賠償4億5000萬元給投資人。

荷姆斯是兩名幼兒的母親，她已對判決(conviction)和判刑(sentence)提出上訴。許多人難免猜想，一位母親與兩個親生孩子骨肉分離，名聲又已完全掃地，她是否對當年的詐騙行為後悔莫及？

監獄 荷姆斯 加州

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