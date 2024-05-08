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金山市中心2大樓賤賣 僅疫情前半價

編譯組／綜合報導
舊金山市中心New Montgomery街33號的買家Rubicon公司將以疫情前價值的一半左右的價格購買該物業。（取自Google Maps）
舊金山市中心New Montgomery街33號的買家Rubicon公司將以疫情前價值的一半左右的價格購買該物業。（取自Google Maps）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，位於舊金山市中心市場街（Market Street）兩側的兩座辦公大樓即將以高額折扣出售給新業主。

據多位房地產市場參與者稱，舊金山的Rubicon Point Partners公司已被選定為New Montgomery街33號的買家，這是一幢20層的大樓，位於市場街附近豪華的Palace酒店對面。雖然交易尚未完成，但預計Rubicon將以疫情前價值的一半左右的價格購買該物業。

這些人士還證實，總部位於南加州的LBA Realty公司正在接近完成購買California街255號的交易，該大樓的交易價格預計為五年前的三分之一。

由於遠程辦公的興起導致空前的出租率下降，再加上嚴峻的經濟形勢，辦公樓市場的價值急劇下降，Rubicon和 LBA是少數幾個買進寫字樓的投資者之一。

去年10月，LBA競購得到舊金山Showplace Square社區一棟占地8.3萬平方呎的四層建築，這棟建築，曾租給科技巨頭Salesforce，最近租給Airbnb，2017年賣給Blackstone Group集團時價值約5000萬元；去年，LBA為其支付的價格剛剛超過2500萬元。

據了解該交易的人士稱，如果加州街255號的交易完成，LBA預計將為該建築支付每平方呎290元，總價約5200萬元。這一定價約為賣方Rockpoint集團2019年為加州街255號大樓支付的價格的三分之一。

去年10月，Rubicon以7300萬元買下了位於Townsend街123號的一棟六層歷史建築，該建築由PayPal租用。雖然與疫情後的其他近期銷售相比，這一定價被認為偏高，因為這些物業大多受累於高空置率，但該建築在2020年的價值要高得多，當時的售價為1億4000萬元。

Rubicon公司預計將支付7700萬元購買New Montgomery街33號這棟24萬平方呎的建築，Bitly、Shopify和Stackla等科技租戶占據了該建築約70%的面積。

現為全球投資管理公司霸菱（Barings）旗下的Cornerstone 房地產顧問公司在 2014年為該物業支付了不到 1 億4800萬美元，這筆收購獲得了7500萬美元的抵押貸款支持，出售給Rubicon後的收益將支付這筆貸款。房地產公司Newmark的資本市場團隊是此次交易的中介。

根據房地產服務公司世邦魏理仕（CBRE）提供的數據，舊金山3月份的寫字樓空置率再創新高，攀升至36.6%。

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