金山公布商業稅改 小商戶減負擔 提案列入11月選票

市府形容商業稅收改革提案，是保證舊金山在疫情後保持長期經濟成功的正確策略。（取自市府網站）

為提振本市小商業，加速疫情 後期全市經濟復甦的步伐，去年7月舊金山 市長、市議長等城市領袖要求該市的財政部門，對全市商業稅結構進行改革。十個月後，主計長瓦格納 （Greg Wagner）、前主計長倫斯斐德（Ben Rosenfield）、財政官何士豪（Jose Cisneros）以及首席經濟學家伊根（Ted Egan）7日共同發布了最終提案。

根據市長辦公室的聲明，該提案被形容為是保證舊金山在疫情後保持長期經濟成功的正確提案，促進城市關鍵的經濟目標，保持稅收的中性。提案是在舉行30場小型會議和3場大型圓桌會後得出的。

提案的主要內容包括：免除2500家小商業的稅務，免稅總額擴大至500萬元；降低酒店、藝術、娛樂和康樂行業的稅負；通過確保稅收不過度集中減少波動性；減少雇員返工或定居舊金山的阻礙；簡化整體稅收框架，使其更可預測。

市長布里德、市議長佩斯金都表示支持。全市多個小商業組織政積極發起努力，將該提案寫進11月的選票中。

「市府每天都在努力支持經濟振興，為市中心和城市創造充滿活力的未來。」市長布里德說，「舊金山是創新和機遇的中心，但在疫情之後，世界正在變化。我們需要一個反映我們新現實的商業稅收結構，並且支持和鼓勵大小企業繁榮。該提案是通過協作方式達成的，將提供一個可以幫助舊金山增長並為各個社區提供關鍵市政服務的稅收體系。我要感謝我們現任和前任的主計長以及財政官，感謝所有積極參與的人員一起努力，以確保這一切正確無誤。」

「舊金山的經濟復甦是我們的首要任務，這意味著要嚴格審視商業稅收改革，」市議長佩斯金表示，「我很高興看到小商業的倡導者在今天推動這一重要變革，該措施減免了餐廳和小商業的稅款，同時保護了重要的市政服務的稅收來源，這些服務惠及每個人。這是我們通過合作努力可以實現的又一個例子，我希望選民會接受這一重要政策。」