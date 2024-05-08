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每周32工時 華盛頓州聖胡安縣實驗正向 多數員工表示更快樂健康

編譯組／綜合報導
聖胡安縣每周32工時檢驗。
聖胡安縣每周32工時檢驗。

西雅圖時報報導，華盛頓州聖胡安縣（San Juan County）表示，去年10月將大多數員工調整為每周32小時工作制（32-Hour Work Week，簡稱32HWW） 的實驗，顯示出成功的跡象。

聖胡安縣位於聖胡安群島。(取自Google Map)
聖胡安縣位於聖胡安群島。(取自Google Map)

聖胡安縣去年宣布成為美國首批放棄40小時工作制的地方政府之一，並引起全美關注。這個擁有1萬8000位居民、位於聖胡安群島（San Juan Islands）的小縣，將辦公室職員、護士、公園管理員、勞工和設備操作員等員工調整為工時較短的工作周，而不降低他們的整體工資。

聖胡安縣大膽的舉措，源於與代表該縣約70%員工的AFSCME 1849的談判。該工會去年尋求大幅加薪，以抵銷通貨膨脹對員工生活的影響。將這些員工調整為每周32小時工作制，等於提高他們的時薪，但不會擴大縣府預算或提高居民稅負。縣議會因而通過一份合同，自2023年10月實施到2025年底，並訂定檢視進度，以評估是否永久實施。

AFSCME執行委員會在報告中表示，「每周32小時工作制對成員來說是一個重大的勝利」，並認為這可能為全州政府工人設定新的標準。

聖胡安縣希望新工時制有助於招聘和留住工人。在聖胡安縣，招聘人力尤其顯得困難，儘管這些島嶼提供了自然美景和魅力，但只能通過渡輪、船或飛機到達。居民通常不得不前往美國本土大陸看醫生、探親和購物。32小時工作制給員工更多的時間前往大陸旅行而無需請假，也讓他們有更多的時間照顧家人。

根據4月30日發布的報告，聖胡安縣已開始吸引和保留更多員工，大多數工人表示他們更快樂、更健康，公共服務也普遍得到了維持。這讓該縣在公共服務不減的情況下節省了人事支出。這項報告是根據縣政府在3月和4月對員工進行的調查所做。

根據報告，自從新工作制開始以來日，填補空缺職位所需的時間減少62%，自願離職的人數也下降46%。報告指出，聖胡安縣2023年第1季僅收到兩份工作申請，但今年第1季收到了91份。

在聖胡安縣對所有員工（包括未納入工作制變更範圍的員工）的最近一次調查中，88%的受訪者表示，這項政策是他們繼續為該縣工作的原因；大多數人更表示，由於新的工作時間安排，他們會建議其他人申請該縣的工作。許多新雇員表示，這一工作時間安排是他們考慮申請的因素之一。在同一調查中，83%的受訪者表示，這一工作時間安排已改善了他們的工作與生活平衡，67%受訪者對工作滿意度提高。

調查顯示，員工將額外的休息時間用於辦事、就醫、和家人、愛好及志願工作。許多人表示，由於這個變化，他們感覺有更多的時間休息，對工作更加滿意。

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